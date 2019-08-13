Заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов стал послом ГТО
13 августа 2019 15:23
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Валерьян Владимирович Панфилов — рекордсмен самарского футбольного клуба по числу матчей, проведенных в составе команды (413 игр). Он активный участник комплекса ГТО, обладатель золотого знака отличия. «Валерьян Владимирович – человек уважаемый, легендарный для самарского футбола и всего нашего спорта. Он регулярно приходит на мероприятия ГТО в качестве почетного гостя, занимается спортом, своим примером мотивирует людей присоединяться к этому движению. Рады, что Валерьян Владимирович теперь будет продвигать комплекс ГТО в новом качестве», — отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.
«Для меня это неожиданно – стать послом ГТО. И очень почетно. Теперь чувствую дополнительную ответственность. Я помню, как ГТО было развито в советское время, и хорошо, что комплекс был возрожден. Это приобщение молодежи и всех людей к здоровому образу жизни. Пройти тестирование не так уж просто, надо готовиться. У меня не все сразу получилось. Здесь главное не знак отличия, а поставить цель перед самим собой – «я смогу, я добьюсь». Призываю всех жителей Самарской области подключаться к движению ГТО, тренироваться, ставить перед собой цели и достигать их!», — заявил Валерьян Панфилов.
Валерьян Панфилов – второй посол ГТО в Самарской области. В октябре 2018 года федеральный оператор ГТО присвоил такой статус Олимпийской чемпионке по гандболу, игроку тольяттинской «Лады» Ирине Близновой.
Развитие комплекса ГТО – одна из задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»). Сегодня в Самарской области созданы 78 центров тестирования, более 76 тыс. приняли участие в тестировании, в 2019 году почти 8000 самарцев успешно справились с испытаниями комплекса.
Первый шаг к ГТО – регистрация на сайте www.gto.ru, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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