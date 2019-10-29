Защитник молодежной команды "Крыльев" Никита Котин получил вызов в юношескую сборную России
29 октября 2019 15:21
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Матчи будут проходить на стадионе "Пинатар Арена" в городе Сан-Педро, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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