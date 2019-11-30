Я нашел ошибку
Главные новости: 
Для ликвидации пожара были привлечены 83 спасателя и 26 единиц техники.
В Чапаевском ТЦ была проведена полная эвакуация из-за пожара на чердаке
После матча с
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов: Мы обязаны исправить то положение, в котором оказались
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме влияния санкций на положение трудовых коллективов предприятий автопрома. На заводе ситуацию считают «тупиковой».
ГАЗ решил привлечь внимание к американским санкциям с помощью автопробега
Церемония награждения победителей состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде.
Спектакль "Аленький цветочек" занял третье место на фестивале "Театральное Приволжье"
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На
"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уфе" – 0:1
Взятка предназначалась
Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
Емельяненко мощнейшим левым хуком отправил Кокляева в нокаут в первом же раунде.
"Извините, что так быстро". Емельяненко прокомментировал победу над Кокляевым
Определения
Путин надеется, что в России "родитель номер 1" не заменит маму
сегодня  Суббота, 30 ноября, 19:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 64.08
-0.02
EUR 70.55
-0.02
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов: Мы обязаны исправить то положение, в котором оказались

30 ноября 2019 18:35
82
После матча с
После матча с "Уфой" (0:1) на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов, передает пресс-служба ФК "КС".

– Сегодня был тяжелый матч. "Уфа" – непростой соперник, оборону которого тяжело взламывать. Они и сами не играют в футбол, и нам не дают. Первые 15 минут мы играли хорошо, но потом пропустили после полумомента, который можно было предотвратить. А отыграться в итоге не смогли.

– Сегодня в концовке все ждали от "Крыльев" навала, а в итоге забить мог соперник. Закончились силы?

– Можно так сказать. Мы пытались бежать вперед, атаковать, но столько сил уже не осталось. "Уфа", в свою очередь, играла на контратаках, ждала подходящих моментов.

– Показалось, что атаки "Крыльев" сегодня развивались очень медленно.

– Нам нужно было "грузить" мяч вперед. "Уфа" полностью находилась в своей штрафной.

– "Крылья" уже несколько матчей не могут забить. Это вопрос психологии?

– Тяжело ответить. Мы будем продолжать работать, возвращается Соболев. Надеюсь, что с "Уралом" у нас все будет хорошо. Впереди отпуск и нам нужно уйти в него на мажорной ноте, добыть очки.

– Вы появились в команде позже всех. Уже нашли нужное взаимопонимание с партнерами?

– Конечно. У нас хорошая команда. Все помогают, подсказывают друг другу. Все мы – одно целое, просто сейчас нам не везет. Мы обязаны продолжать работать и исправить наше положение. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1697
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1460
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1735
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8730
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9110
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8881
Весь список
Спорт в регионе
30 ноября 2019  18:35
После матча с "Уфой" на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов.
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов: Мы обязаны исправить то положение, в котором оказались
После матча с "Уфой" на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов.   Спорт в регионе
82
30 ноября 2019  16:54
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга.
"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уфе" – 0:1
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга.   Спорт в регионе
233
30 ноября 2019  16:26
Емельяненко мощнейшим левым хуком отправил Кокляева в нокаут в первом же раунде.
"Извините, что так быстро". Емельяненко прокомментировал победу над Кокляевым
Емельяненко мощнейшим левым хуком отправил Кокляева в нокаут в первом же раунде.    Спорт в регионе
116
29 ноября 2019  17:56
В марте из-за обильного снегопада старый ангар был разрушен.
На спортивной базе ГАУ СШОР-2 завершено строительство нового эллинга для хранения лодок
В марте из-за обильного снегопада старый ангар был разрушен.  Спорт в регионе
378
29 ноября 2019  17:49
Обидное, но справедливое поражение.
"Крылья Советов"м - "Уфа"м - 0:2
Обидное, но справедливое поражение.  Спорт в регионе
447
29 ноября 2019  10:57
Молодёжку Крыльев Советов оштрафовали за оскорбления соперников
Молодёжку «Крыльев Советов» оштрафовали за оскорбления соперников
Инцидент произошел во время матча с ЦСКА. Спорт в регионе
317
28 ноября 2019  17:42
Ранее самарчанка заняла второе место у себя дома — в Самаре на турнире на призы М.В. Дегтярева.
Самарская шпажистка Ирина Охотникова — вторая на всероссийских соревнованиях в подмосковном Новогорске
Ранее самарчанка заняла второе место у себя дома — в Самаре на турнире на призы М.В. Дегтярева.   Спорт в регионе
359
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
387
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
349
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
650
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
933
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
841
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
565
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
395
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
613
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1795
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2298
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1579
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1922
Весь список

Мероприятия
В Загородном парке открылись ещё два стенда, посвященные игрокам "Крыльев Советов" 40-х годов
Дед Мороз из Великого Устюга в понедельник устроит праздник в самарском парке Гагарина
Гаджиев и бронзовый состав отметят 15-летие "бронзы" вместе с болельщиками "Крыльев"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные