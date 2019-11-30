Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов: Мы обязаны исправить то положение, в котором оказались

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– Сегодня был тяжелый матч. "Уфа" – непростой соперник, оборону которого тяжело взламывать. Они и сами не играют в футбол, и нам не дают. Первые 15 минут мы играли хорошо, но потом пропустили после полумомента, который можно было предотвратить. А отыграться в итоге не смогли.– Можно так сказать. Мы пытались бежать вперед, атаковать, но столько сил уже не осталось. "Уфа", в свою очередь, играла на контратаках, ждала подходящих моментов.– Нам нужно было "грузить" мяч вперед. "Уфа" полностью находилась в своей штрафной.– Тяжело ответить. Мы будем продолжать работать, возвращается Соболев. Надеюсь, что с "Уралом" у нас все будет хорошо. Впереди отпуск и нам нужно уйти в него на мажорной ноте, добыть очки.– Конечно. У нас хорошая команда. Все помогают, подсказывают друг другу. Все мы – одно целое, просто сейчас нам не везет. Мы обязаны продолжать работать и исправить наше положение.