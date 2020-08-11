Жители поселка Междуреченск в Сызранском районе получили новую спортивную площадку

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По словам Валерия Назарова, заведующего сектором физкультуры и спорта администрации Сызранского района, построить площадку в поселке Междуреченск запланировали еще три года назад. «Она здесь очень была нужна. В поселке живет много семей с детьми, много молодежи. Да все сельчане любят спорт. Замечательно, что эти надежды осуществились – теперь здесь современная спортивная площадка. Спасибо главе региона Дмитрию Азарову, что он уделяет столько внимания вопросам развития спортивной инфраструктуры. Причем не только в крупных городах, но и муниципальных районах, небольших населенных пунктах. Перемены заметны каждому. Люди видят, что о них заботятся, их жизнь делают лучше».Юный житель Междуреченска, игрок местной футбольной команды, Максим Любаев рассказал, что раньше на месте спортивной площадки было поле: «Неровное, с кочками, которые всегда мешали. Новая площадка – очень нравится. Не хочется отсюда уходить, приятно играть. Будем теперь тренироваться лучше и больше побеждать».Спортивная площадка размером 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами построена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», реализация которого в Самарской области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона в своем Послании жителям губернии отмечал: «Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта».«Стратегия лидерства Дмитрия Азарова заключается, в том числе, и в развитии спортивной инфраструктуры. Чтобы больше людей занимались спортом и вели здоровый образ жизни, необходимо строить новые доступные объекты. Такие универсальные спортивные площадки пользуются огромной популярностью в городах, особенно - в муниципальных районах. Уверена, что и эта, в Междуреченске, не будет пустовать. Желаю местным ребятам как можно чаще заниматься спортом на новой площадке и получать только позитивные эмоции», - отметила заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.Депутат Самарской Губернской Думы Виталий Коротких на церемонии открытия спортивной площадки подчеркнул: «Я очень рад, что жители поселка получили благоустроенную площадку для занятий спортом. Здесь, в Междуреченске, это очень важно и актуально. Жители любят командные виды спорта, они активны и любят участвовать в соревнованиях, местные команды являются призерами первенств Самарской области. Площадка уже обживается ребятами поселка. Мы и дальше будем работать на создание комфортных условий для воспитания здорового поколения жителей региона».Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в Самарской области в этом году будут построены 22 новые универсальные спортивные площадки.