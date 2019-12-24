Я нашел ошибку
Главные новости: 
Генерал таможенной службы Александр Кизлык официально обвинен в том, что помог уйти от ответственности за контрабанду супруге российского посла в Найроби.
У задержанного генерала ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов
Семье простят долг в 2 млн рублей.
Александр Хинштейн пригласил на личную встречу приемную мать двух девочек, попавшую "в кредитную западню"
Депутаты предложили отменить закрепление очередников за конкретным муниципалитетом.
«Место в очереди на жилье должно сохраняться». Самарские депутаты намерены создать единый список детей-сирот
По мнению этих стран, поправки в законодательство могут препятствовать работе внутреннего рынка союза.
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
В исследовании приняло участие более 13 тысяч человек в возрасте от 16 лет.
Каждый третий россиянин обходит блокировки в интернете. Запреты не помогают
Вход для зрителей свободный.
УСЦ "Грация": Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания»!
Олег Саитов:
Жигулёвской школе олимпийского резерва №3 присвоено имя двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова
Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года
сегодня  Среда, 25 декабря, 01:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/12:
USD 62.17
-0.08
EUR 68.91
-0.09
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Жигулёвской школе олимпийского резерва №3 присвоено имя двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова

24 декабря 2019 20:43
132
Олег Саитов:
Сегодня в Жигулёвске состоялась церемония присвоения спортивной школе олимпийского резерва №3 имени двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова!

Наш легендарный боксер в 16 лет переехал из Новокуйбышевска тренироваться в Жигулёвск. Тогда в городе сформировалась сильная школа бокса. Олег Элекпаевич стал заниматься у Игоря Петровича Уткина, с которым в дальнейшем и достиг олимпийских побед.

- Олег был скромным парнем, но на ринге - дерзким. Конечно, сразу была видна его старательность, целеустремленность, усердие. Он очень много тренировался, себя не жалел. Очень горжусь Олегом. Сегодня - особенно. Решение назвать школу в его честь - правильное и давно назревшее.

Олег Саитов:

- Приятно ли мне? Не то слово! Для меня это большая неожиданность - чтобы твоим именем назвали спортивную школу... Эмоции меня переполняют!

В музейном стенде спортшколы есть фотография - родной город встречает Олега Саитов после Олимпийских игр1996 года в Атланте, где он выиграл свое первое олимпийское золото.

"Было столько людей! Вся площадь забита! Встречали как героя!", - вспоминает Олег Элекпаевич

Олег Саитов провел мастер - класс для юных жигулевских боксеров и подарил мальчишкам книги с автографом, передает пресс-служба минспорта СО.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1782
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1558
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1822
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8838
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9200
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8999
Весь список
Спорт в регионе
24 декабря 2019  21:16
Вход для зрителей свободный.
УСЦ "Грация": Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания»!
Вход для зрителей свободный. Спорт в регионе
123
24 декабря 2019  20:43
Олег Саитов: "Приятно ли мне? Не то слово!"
Жигулёвской школе олимпийского резерва №3 присвоено имя двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова
Олег Саитов: "Приятно ли мне? Не то слово!" Спорт в регионе
132
24 декабря 2019  20:36
Решение принято Международной федерацией фехтования.
Наталья Журавлёва из Самарской области – лучший в мире судья по рапире 2019 года
Решение принято Международной федерацией фехтования.   Спорт в регионе
132
24 декабря 2019  15:01
По результатам контрольного мероприятия зафиксирована как минимум халатная небрежность фонда при распоряжении бюджетными средствами.
Выкладки аудиторов могут дорого обойтись министру спорта Самарской области
По результатам контрольного мероприятия зафиксирована как минимум халатная небрежность фонда при распоряжении бюджетными средствами.  Спорт в регионе
241
24 декабря 2019  13:54
Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания» пройдет в Самаре
Он состоится в УСЦ "Грация". Спорт в регионе
220
24 декабря 2019  13:33
Жигулевская спортшкола получила новое имя олега саитова
Жигулевская спортшкола получила новое имя
Ей присвоено имя двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова. Спорт в регионе
236
24 декабря 2019  11:23
Самарские шпажистки — вторые на Кубке России
Самарские шпажистки — вторые на Кубке России
   Они уступили первенство москвичкам. Спорт в регионе
179
Весь список

Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
458
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
606
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
379
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1155
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
810
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
747
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
454
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
711
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
809
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1063
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2195
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2703
Весь список

Мероприятия
УСЦ "Грация": Фестиваль эстетических видов спорта «DanceМания»!
В Самаре состоялось открытие концертно-паркового комплекса со сценой в сквере имени Высоцкого
В Самаре в рамках проведения праздника Ханука состоится показ женских национальных головных уборов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные