Жигулёвской школе олимпийского резерва №3 присвоено имя двукратного Олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова

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Наш легендарный боксер в 16 лет переехал из Новокуйбышевска тренироваться в Жигулёвск. Тогда в городе сформировалась сильная школа бокса. Олег Элекпаевич стал заниматься у Игоря Петровича Уткина, с которым в дальнейшем и достиг олимпийских побед.- Олег был скромным парнем, но на ринге - дерзким. Конечно, сразу была видна его старательность, целеустремленность, усердие. Он очень много тренировался, себя не жалел. Очень горжусь Олегом. Сегодня - особенно. Решение назвать школу в его честь - правильное и давно назревшее.Олег Саитов:- Приятно ли мне? Не то слово! Для меня это большая неожиданность - чтобы твоим именем назвали спортивную школу... Эмоции меня переполняют!В музейном стенде спортшколы есть фотография - родной город встречает Олега Саитов после Олимпийских игр1996 года в Атланте, где он выиграл свое первое олимпийское золото."Было столько людей! Вся площадь забита! Встречали как героя!", - вспоминает Олег ЭлекпаевичОлег Саитов провел мастер - класс для юных жигулевских боксеров и подарил мальчишкам книги с автографом, передает пресс-служба минспорта СО.