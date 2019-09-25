Жигулевские гиревики завоевали медали на всероссийских и международных соревнованиях
25 сентября 2019 16:25
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13 сентября в пгт Рощинский прошел чемпионат Вооружённых Сил Российской федерации по армейскому гиревому рывку, в котором принял участие Александр Балдин. Специфика армейского гиревого рывка заключается в том, что продолжительность выполнения упражнения с гирей 32 кг составляет 12 мин и перехватывать её можно из руки в руку сколько угодно раз. До этого Александр уже трижды принимал участие в этих соревнованиях в весовой категории до 75 кг и каждый раз побеждал с новым рекордом. В этом году в упорнейшей борьбе он рванул гирю 32 кг 252 раза и победил с новым рекордом России!
В Оренбурге мастер спорта Илья Бахтов принял участие в соревнованиях по армейскому гиревому рывку в рамках спартакиады дружественных армий, в которых приняли участие спортсмены 7 стран. С гирей 24 кг он показал результат 282 рывка и выиграл золотую медаль.
17 сентября жигулевские спортсмены выехали в Томск для участия в Кубке России. Помимо Илья Бахтова и Александра Балдина в нем выступала мастер спорта Бахтова Ирина (Пашкова), которая в этом году уже становилась призёром первенства России и серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и юниорок
Балдин и Бахтов вышли в финал и занял 5 и 6 место. Бахтова Ирина выиграла бронзу с результатом 133 рывка. По итогам соревнований они была включена первым номером в сборную России (весовая категория до 58 кг) для выступления на чемпионат мира, который состоится с 6 по 10 ноября в Серби, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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