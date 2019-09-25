Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 25 сентября, 19:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 63.71
-0.24
EUR 70.02
-0.26
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Жигулевские гиревики завоевали медали на всероссийских и международных соревнованиях

25 сентября 2019 16:25
116
Жигулевские гиревики (спортивное объединении «Факел» при ЦВР «Успех) показали высокие спортивные результаты.
Жигулевские гиревики (спортивное объединении «Факел» при ЦВР «Успех) показали высокие спортивные результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

13 сентября в пгт Рощинский прошел чемпионат Вооружённых Сил Российской федерации по армейскому гиревому рывку, в котором принял участие Александр Балдин. Специфика армейского гиревого рывка заключается в том, что продолжительность выполнения упражнения с гирей 32 кг составляет 12 мин и перехватывать её можно из руки в руку сколько угодно раз. До этого Александр уже трижды принимал участие в этих соревнованиях в весовой категории до 75 кг и каждый раз побеждал с новым рекордом. В этом году в упорнейшей борьбе он рванул гирю 32 кг 252 раза и победил с новым рекордом России!

В Оренбурге мастер спорта Илья Бахтов принял участие в соревнованиях по армейскому гиревому рывку в рамках спартакиады дружественных армий, в которых приняли участие спортсмены 7 стран. С гирей 24 кг он показал результат 282 рывка и выиграл золотую медаль.

17 сентября жигулевские спортсмены выехали в Томск для участия в Кубке России. Помимо Илья Бахтова и Александра Балдина в нем выступала мастер спорта Бахтова Ирина (Пашкова), которая в этом году уже становилась призёром первенства России и серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и юниорок

Балдин и Бахтов вышли в финал и занял 5 и 6 место. Бахтова Ирина выиграла бронзу с результатом 133 рывка. По итогам соревнований они была включена первым номером в сборную России (весовая категория до 58 кг) для выступления на чемпионат мира, который состоится с 6 по 10 ноября в Серби, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1448
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1224
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1522
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8400
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8870
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8552
Весь список
Спорт в регионе
25 сентября 2019  18:38
Команда ветеранов "Крыльев Советов" провела два матча на турнире в Сочи.
Ветераны "Крыльев" продолжают выступление в финале Первенства России
Команда ветеранов "Крыльев Советов" провела два матча на турнире в Сочи.    Спорт в регионе
75
25 сентября 2019  16:30
Индивидуальными наградами были отмечены два игрока "КС-ЦПФ": Иван Бобер – лучший полузащитник, Станислав Политов – лучший бомбардир.
Юноши "Крыльев" – сильнейшие в Приволжье
Индивидуальными наградами были отмечены два игрока "КС-ЦПФ": Иван Бобер – лучший полузащитник, Станислав Политов – лучший бомбардир.  Спорт в регионе
119
25 сентября 2019  16:25
Жигулевские гиревики (спортивное объединении «Факел» при ЦВР «Успех) показали высокие спортивные результаты.
Жигулевские гиревики завоевали медали на всероссийских и международных соревнованиях
Жигулевские гиревики (спортивное объединении «Факел» при ЦВР «Успех) показали высокие спортивные результаты.  Спорт в регионе
116
25 сентября 2019  13:56
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису
В Самаре состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису
Участвуют более 100 спортсменов. Спорт в регионе
151
25 сентября 2019  12:56
На матче Кубка России между Торпедо и Крыльями Советов ожидается аншлаг
На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
Встреча на стадионе «Торпедо» пройдет 25 сентября в 19:30 по московскому времени. Спорт в регионе
179
24 сентября 2019  21:07
Спортсменка заявила, что готова тренироваться в другой стране, чтобы получить допуск к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.
Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА
Спортсменка заявила, что готова тренироваться в другой стране, чтобы получить допуск к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.  Спорт в регионе
296
24 сентября 2019  13:31
В Самару прибыли лучшие военные многоборцы со всей России
В Самару прибыли лучшие военные многоборцы со всей России
Среди них чемпионы мира по международному военному пятиборью. Спорт в регионе
365
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
408
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
367
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
558
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
381
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
861
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
428
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1101
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
768
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1009
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1180
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
614
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2480
Весь список

Мероприятия
Михаил Ратманов принял участие в работе межрегиональной конференции российской ассоциации детских аллергологов и иммунологов
В Самаре пройдет спартакиада «Серебряный возраст»
В Самаре пройдет «Единый день правил дорожного движения» в рамках «Недели безопасности»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные