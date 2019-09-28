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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Женя Петров на один день стал "Голосом "Крыльев"

28 сентября 2019 17:21
134
За несколько дней до матча с
За несколько дней до матча с "Тамбовом" "Крылья Советов" объявили о конкурсе "Голос "Крыльев".

Участникам необходимо было выложить на странице в любой из социальный сетей видео.

В нем нужно было рассказать о том, почему нужно посетить субботнюю игру и почему именно этот болельщик должен объявить состав "Крыльев Советов" на этот матч.

Акция проводилась только среди школьников. Победителем конкурса стал третьеклассник Женя Петров, который и стал диктором "Самара Арены" на один день.

Мальчик отлично справился со своей работой и признался, что его любимый игрок в составе "Крыльев" – Александр Соболев, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС
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