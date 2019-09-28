Женя Петров на один день стал "Голосом "Крыльев"

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Участникам необходимо было выложить на странице в любой из социальный сетей видео.В нем нужно было рассказать о том, почему нужно посетить субботнюю игру и почему именно этот болельщик должен объявить состав "Крыльев Советов" на этот матч.Акция проводилась только среди школьников. Победителем конкурса стал третьеклассник Женя Петров, который и стал диктором "Самара Арены" на один день.Мальчик отлично справился со своей работой и признался, что его любимый игрок в составе "Крыльев" – Александр Соболев, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС