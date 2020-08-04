Женская баскетбольная "Самара" вышла из отпуска

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Самая главная из них — девушки выступят в Суперлиге-1! Став в дебютном для себя сезоне победителем Суперлиги-2, «Самара» получила право пойти на повышение, чем и воспользовалась.Руководить командой теперь будет Александр Гаршин. За два сезона работы в БК «Самара» Александр Викторович выиграл два «золота» с мужской и женской командами — и постарается продолжить эту приятную традицию. Тем более, Гаршин имеет большой опыт работы в Суперлиге-1 и знает, как здесь добывать медали. Его помощником станет Виктор Курильчук, в прошлом сезоне возглавлявший команду в Суперлиге-2.Александр Гаршин, главный тренер женской команды «Самара»:- О чем можно с уверенность говорить в нынешней ситуации — это о том, что наша команда полностью укомплектована. Причем преимущественно самарскими игроками. Несколько человек осталось из команды, ставшей победителем Суперлиги-2. Что касается новичков, иногородних игроков — все они были лидерами в своих прежних командах. Так что мы хорошо укрепились. Тренерская «рокировка»? Она была оговорена давно, еще перед прошлым сезоном. Поскольку большинство наших игроков в Суперлиге-2 были воспитанницами четы Курильчуков, то команду возглавил Виктор Степанович. В случае же выполнения поставленной перед нами задачи и выхода в Суперлигу-1 мы с ним «менялись» бы местами. Что и произошло. Поэтому эти изменения для нас никакой неожиданностью, конечно, не стали. Команда в полном составе собралась в Самаре 28 июля. А с 1 августа, после прохождения тестирования на COVID-19 и медосмотра, а также решения организационных вопросов, мы уже приступили к тренировкам.Отвечать за физподготовку у девушек теперь будет литовский специалист Мариус Ясевичюс. Мастер спорта по легкой атлетике в прыжках в длину, он уже 15 лет работает с профессиональными баскетбольными командами. В его резюме — работа в Литве (в том числе и с национальными сборными), России и даже экзотической для нас Индонезии.Произошли изменения и в составе команды. В Самаре остались лидеры прошлогоднего состава: MVP Суперлиги-2 Ирина Киселева, капитан команды и лучший тяжелый форвард Суперлиги-2 Яна Митрофанова, а так же Людмила Мальцева, Ирина Архипова, Екатерина Сафонова и Полина Козяр.Опыт выступления в элитном дивизионе женского баскетбола, а также опыт побед в Суперлиге-1 имеют и еще два новичка «Самары» — Яна Котова и Ксения Кунакова.«Самара» будет готовиться к сезону в СК СамГТУ и, конечно, на волжских пляжах. В планах у команды — участие в нескольких товарищеских турнирах и спарринг-матчи с клубами Суперлиги-1 и Премьер-лиги.Сезон команда откроет матчами группового этапа Кубка России — они пройдут с 15 по 20 сентября. Сезон в Суперлиге-1 стартует, как ожидается, в первой половине октября.