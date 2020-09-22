Я нашел ошибку
Главные новости:
Период проведения акции и количество мест ограничены.
В рамках акции «Бархатный сезон» билеты в поезда АО «ФПК» можно приобрести за 999 рублей 
 "Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет"
В Тверской области упал Су-30
25 сентября Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре представляет выставку Анны Голубкиной, одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой четверти XX века.
Стихии Анны Голубкиной в Музее Модерна
Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы ведущим специалистам по самым востребованным медицинским профилям, а также главе Минздрава России Михаилу Мурашко.
С 21 по 27 сентября в России пройдет «Неделя здоровья»
Энергокомпания ведет постоянную работу с должниками за тепло, в том числе, ежемесячно вводит частичное или полное ограничение подачи тепловой энергии.
«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил подачу ГВС для двух организаций Самары
По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Владимира Чуланова, это Севастополь, ЕАО, Тува, Ленинградская область, Алтай, Коми, Бурятия и Кемеровская область.
В восьми регионах России активно растет число зараженных коронавирусом
Ему было 89 лет.  За свою жизнь снялся в более чем 200 фильмах.
Умер французский актер Мишель Лонсдейл
Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова.
Юрий Чечун из Тольятти - победитель Московского марафона
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
1.01
EUR 90.01
1.05
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Осенний град не остановил участников “Подиума зрелой красоты” в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Юрий Чечун из Тольятти - победитель Московского марафона

22 сентября 2020 15:27
127
Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова.

В Москве в восьмой раз прошел Московский легкоатлетический марафон. На старт двух дистанций 42 км и 10 км заявились свыше 30 тысяч участников. В марафонской дистанции у мужчин победу одержал тольяттинец Юрий Чечун.

Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова. Тольяттинец опередил соперника на 9 секунд —  2:16:07

Недавно Юрий Чечун выиграл один из крупнейших марафонов России – Пермский, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
3279
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2684
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2727
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9595
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10063
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9873
Весь список
Спорт в регионе
22 сентября 2020  16:37
В соревнованиях приняли участие 9 российских экипажей из Москвы, Московской, Самарской и Саратовской областей.
Пилоты ЦСКА/Самара выиграли 5 медалей на чемпионате России по вертолетному спорту
В соревнованиях приняли участие 9 российских экипажей из Москвы, Московской, Самарской и Саратовской областей. Спорт в регионе
10
22 сентября 2020  15:27
Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова.
Юрий Чечун из Тольятти - победитель Московского марафона
Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова. Спорт в регионе
127
21 сентября 2020  18:39
В турнире юниорок победу одержала Ирина Бахтова из Жигулевска!
В Санкт - Петербурге состоялось первенство России по гиревому спорту
В турнире юниорок победу одержала Ирина Бахтова из Жигулевска! Спорт в регионе
530
Весь список
Спортивные достижения
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
2698
27 апреля 2020  14:00
Ставки на бокс - это прибыльно?
 Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт.  Спортивные достижения
2180
7 марта 2020  08:19
Ставки на футбол. Важность прогнозов.
 Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду.  Спортивные достижения
1700
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
761
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1343
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1870
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2164
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2852
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3166
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1050
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1581
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1489
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3013
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5748
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5752
Весь список
В центре внимания
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
22 сентября 2020  12:56 
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
178
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
22 сентября 2020  11:36 
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
На 22 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
294
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
22 сентября 2020  10:55 
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
224
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
238
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
22 сентября 2020  10:07 
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
Первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил,... Социум
239
Весь список
Акценты
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
210
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
237
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2118
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1585
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2880
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1680
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
823
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
1044
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1542
Весь список