Юрий Чечун из Тольятти - победитель Московского марафона

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В Москве в восьмой раз прошел Московский легкоатлетический марафон. На старт двух дистанций 42 км и 10 км заявились свыше 30 тысяч участников. В марафонской дистанции у мужчин победу одержал тольяттинец Юрий Чечун.

Победитель марафона определился только на финишном отрезке, где Чечун смог выйти вперед лидировавшего до этого Искандера Ядгарова. Тольяттинец опередил соперника на 9 секунд — 2:16:07

Недавно Юрий Чечун выиграл один из крупнейших марафонов России – Пермский, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО