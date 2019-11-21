Юноши "Крыльев" разгромили «Тамбов» на старте турнира в Сочи — 3:0

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Сегодня в Сочи стартовал финальный этап Первенства России, в котором принимают участие 16 команд, составленные из футболистов 2002-2003 годов рождения, представляющие спортивные школы со всей России. "Крылья Советов-ЦПФ" (тренеры Дмитрий Шуков и Сергей Шишкин) в первом туре встречались с "Тамбовом" и одержали крупную победу – 3:0.Самарцы контролировали игру, владели преимуществом и могли довести счет до более крупного. Голами у "Крыльев" отличились Саркис Тащян и Богдан Чинарев, оформивший дубль.В пятницу, 22 ноября самарцы проведут игру с командой "Коломяги", а 24 ноября встретятся с "Динамо" из Барнаула, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС