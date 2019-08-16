Юноши "Крыльев" лидируют в Первенстве России

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В рамках 8-го тура Первенства России по футболу среди команд 2003 года рождения, "КС-ЦПФ" разгромили сверстников из ДЮСШ-2003 (Энгельс) со счетом 7:1. Игра прошла на стадионе "Металлург". Четыре мяча за "Крылья" забил Макаров, еще по голу на счету Калинникова, Ветрова и Воронова.После этой победы и восьми сыгранных туров наша команда располагается на первой строчке Первенства.Голы: Макаров (4), Калинников (1), Ветров (1), Воронов (1), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС