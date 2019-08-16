Юноши "Крыльев" лидируют в Первенстве России
16 августа 2019 20:01
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После этой победы и восьми сыгранных туров наша команда располагается на первой строчке Первенства.
Голы: Макаров (4), Калинников (1), Ветров (1), Воронов (1), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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