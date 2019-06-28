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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Юноши "Крыльев Советов" выступают в Финале Первенства России

28 июня 2019 18:22
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Самарцы выступают в одной группе с московским
С 28 июня по 7 июля в Москве проходит финальная часть Первенства России среди команд спортивных школ в возрастной категории 2002 года рождения.

Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" (тренеры Дмитрий Шуков и Александр Орешников) принимает участие в финале.

Самарцы выступают в одной группе с московским "Локомотивом", командой "Новосибирск", а также Академией "Рамзан" из Грозного.

Всего в турнире участвуют 16 сильнейших команд со всей России, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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