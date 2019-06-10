Юноши "Крыльев Советов" вышли в финал Первенства России зоны "Приволжье"
10 июня 2019 15:05
117
Впервые зональная часть турнира проходила в Самаре, на стадионе "Металлург".
Юноши "Крыльев" успешно прошли групповой этап, крупно обыграв всех своих соперников.
В плей-офф "КС-ЦПФ" обыграли "Оренбург" - 4:0, "Ладу-Старт" - 8:0 и "Олимп" - 3:0.
Таким образом команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2006 года рождения вышла в финальную часть Первенства России, которая пройдет в конце августа-начале сентября.
Состав "КС-ЦПФ": Тимур Максимов, Михаил Недоспасов, Илья Скороходов, Владислав Рябцев, Олег Пенин, Данила Панферов, Александр Чекан, Кирилл Симонов, Максим Жуков, Прохор Безухов, Егор Азовцев, Иван Бобер, Артем Сидоров, Самид Мамедов, Алексей Рангаев, Сабир Арифуллин, Стас Политов, Александр Подопригора, Андрей Зубанов, Леонид Евсеев, Семен Базин, Илья Огнев, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1069
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
889
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1161
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8166
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8632
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8341
Спорт в регионе
10 июня 2019 15:05
Юноши "Крыльев" успешно прошли групповой этап, крупно обыграв всех своих соперников. Спорт в регионе
117
10 июня 2019 14:56
Из 5 комплектов наград летчики аэроклуба ЦСКА завоевали 4 золота,1 серебро и 4 бронзы. Спорт в регионе
119
10 июня 2019 13:49
Всего соревновались 170 спортсменов из 19 регионов РФ. Спорт в регионе
121
10 июня 2019 13:37
Состоялся отбор на чемпионат Европы. Спорт в регионе
122
10 июня 2019 11:07
На одном из популярных сайтов по ставкам на спорт – allbestbets предлагается играть на разных видах спортивных соревнований. Спорт в регионе
34
9 июня 2019 13:54
Самому юному участнику 2 года, старшему - 80 лет. Спорт в регионе
385
8 июня 2019 23:26
В Саранске состоялся матч отборочного цикла чемпионата Европы, в котором сборная России со счетом 9:0 разгромила команду Сан-Марино. Спорт в регионе
409
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
269
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
245
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
345
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
344
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
276
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
409
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
455
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
492
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
279
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
578
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
512
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
645
Мероприятия