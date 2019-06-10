Юноши "Крыльев Советов" вышли в финал Первенства России зоны "Приволжье"

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Впервые зональная часть турнира проходила в Самаре, на стадионе "Металлург".Юноши "Крыльев" успешно прошли групповой этап, крупно обыграв всех своих соперников.В плей-офф "КС-ЦПФ" обыграли "Оренбург" - 4:0, "Ладу-Старт" - 8:0 и "Олимп" - 3:0.Таким образом команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2006 года рождения вышла в финальную часть Первенства России, которая пройдет в конце августа-начале сентября.Состав "КС-ЦПФ": Тимур Максимов, Михаил Недоспасов, Илья Скороходов, Владислав Рябцев, Олег Пенин, Данила Панферов, Александр Чекан, Кирилл Симонов, Максим Жуков, Прохор Безухов, Егор Азовцев, Иван Бобер, Артем Сидоров, Самид Мамедов, Алексей Рангаев, Сабир Арифуллин, Стас Политов, Александр Подопригора, Андрей Зубанов, Леонид Евсеев, Семен Базин, Илья Огнев, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"