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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Юноши "Крыльев Советов" в восьмерке сильнейших команд России

2 июля 2019 14:02
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3 июля пройдут матчи стадии 1/4 финала. Завершится турнир 7 июля.
В Москве продолжается финальная часть Первенства России среди команд спортивных школ страны 2002 года рождения.

Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" (тренеры Дмитрий Шуков и Александр Орешников) успешно завершила групповой этап и вышла в восьмерку сильнейших коллективов страны.

В своей группе самарцы обыграли со счетом 3:0 "Академию Рамзан", а также ДЮСШ Новосибирск - 2:1, уступив первое место московскому "Локомотиву" в очной встрече - 0:3.

3 июля пройдут матчи стадии 1/4 финала. Наша команда встретится с "Краснодаром". Игра пройдет в 13:00 на поле Академии московского "Спартака". Завершится турнир 7 июля.

На матчи команда КС-ЦПФ выходит в футболках с фото Вадима Ботова - самарского тренера, воспитанниками которого являются юноши "Крыльев" 2002 года рождения. В январе 2019 года он ушел из жизни, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
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