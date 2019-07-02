Юноши "Крыльев Советов" в восьмерке сильнейших команд России

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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" (тренеры Дмитрий Шуков и Александр Орешников) успешно завершила групповой этап и вышла в восьмерку сильнейших коллективов страны.В своей группе самарцы обыграли со счетом 3:0 "Академию Рамзан", а также ДЮСШ Новосибирск - 2:1, уступив первое место московскому "Локомотиву" в очной встрече - 0:3.3 июля пройдут матчи стадии 1/4 финала. Наша команда встретится с "Краснодаром". Игра пройдет в 13:00 на поле Академии московского "Спартака". Завершится турнир 7 июля.На матчи команда КС-ЦПФ выходит в футболках с фото Вадима Ботова - самарского тренера, воспитанниками которого являются юноши "Крыльев" 2002 года рождения. В январе 2019 года он ушел из жизни, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"