Юноши "Крыльев Советов" в финале Первенства России поборются за третье место

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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2002 г.р. (тренеры Дмитрий Шуков, Александр Орешников и Сергей Шишкин) сегодня провела полуфинальный матч в рамках финального турнира Первенства России, который проходит в Сочи."Крылья" встречались с "Ростовом" и первыми вышли вперед – отличился Богдан Чигарев. Но ростовчане с пенальти сравняли счет.Основное время завершилось вничью – 1:1. В послематчевой серии пенальти удача была на стороне "Ростова", самарцы уступили 2:4.В матче за 3 место юноши "Крыльев" сыграют с командой "Юность" из Владикавказа. Эта игра пройдет 30 ноября, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"