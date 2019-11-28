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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Юноши "Крыльев Советов" в финале Первенства России поборются за третье место

28 ноября 2019 15:51
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В матче за 3 место юноши
Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2002 г.р. (тренеры Дмитрий Шуков, Александр Орешников и Сергей Шишкин) сегодня провела полуфинальный матч в рамках финального турнира Первенства России, который проходит в Сочи.

"Крылья" встречались с "Ростовом" и первыми вышли вперед – отличился Богдан Чигарев. Но ростовчане с пенальти сравняли счет.

Основное время завершилось вничью – 1:1. В послематчевой серии пенальти удача была на стороне "Ростова", самарцы уступили 2:4.

В матче за 3 место юноши "Крыльев" сыграют с командой "Юность" из Владикавказа. Эта игра пройдет 30 ноября, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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