Юноши "Крыльев" – сильнейшие в Приволжье

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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2006 года рождения (тренеры Дмитрий Еремин и Роман Ганков) стала победителем финала Первенства России зоны "Приволжье". Соревнования прошли в городе Изумрудный Нижегородской области.На предварительном этапе самарцы выиграли всех своих соперников с общим счетом 16:1.В матчах за места с 1 по 4 юноши "Крыльев" крупно обыграли казанский "Рубин" – 5:0 и дважды команды тольяттинской "Академии" – 4:0 и 5:0.Индивидуальными наградами были отмечены два игрока "КС-ЦПФ": Иван Бобер – лучший полузащитник, Станислав Политов – лучший бомбардир, Финальная часть Первенства России пройдет в следующем году, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "К