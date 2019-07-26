Юноши "КС-ЦПФ" начали Международный турнир в Боснии с победы
26 июля 2019 20:44
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Команда Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" 2003 года рождения (тренеры Владимир Филиппов и Федор Еремин) с победы начала свое выступление на Международном молодежном турнире "Football Friends" в Боснии и Герцеговине.
Сегодня самарцы одержали победу на командой "Сутьеска" – 2:1. Голами у "КС-ЦПФ" отметились Егоров и Макаров (с пенальти), передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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