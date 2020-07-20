Юбилей олимпийских побед в преддверии чемпионата России по велоспорту в Самаре
20 июля 2020 18:01
267
Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране, никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба. Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным. К юбилею Игр в Москве и других городах России вспоминают события тех дней, ведь подготовкой к Играм жила тогда вся страна. Более пяти тысяч участников из десятков стран, более 20 видов спорта, 203 комплекта наград и блестящие победы советских атлетов. Медальный зачет Игр выиграла сборная СССР. Наши спортсмены стали первыми, завоевав 80 золотых медалей, 69 серебряных, 46 бронзовых и, конечно, покорив сердца болельщиков. США и ряд других стран бойкотировали Игры, но испортить праздник не удалось. Второе место заняла сборная ГДР, третье – команда Болгарии.
Спортсмены нашего региона в Олимпиаде-80 приняли самое активное участие. Настоящими триумфаторами ХХII игр стали велогонщики Сергей Сухорученков и Анатолий Яркин. Сергей Сухорученков поднялся на высшую ступень пьедестала в шоссейной групповой гонке на 189 километров. Анатолий Яркин завоевал золото в командной шоссейной гонке на 101 километр.
В программе Олимпиады-80 были две велосипедных шоссейных гонки: командная на 101 км и групповая на 189 км. Куйбышевцы, воспитанники Владимира Петровича Петрова выходили на старт в обеих. Гонка 20 июля открывала олимпиаду. В составе советской четверки был Анатолий Яркин (вместе с Олегом Логвиным из Минска, Юрием Кашириным из Ростова-на-Дону и Сергеем Шелпаковым из Омска). В этой гонке наша команда завоевала золотые медали. А 28 июля олимпийским чемпионом стал куйбышевец Сергей Сухорученков, он выиграл групповую гонку на 189 километров и был назван великим гонщиком современности.
Это были две легендарные победы куйбышевского велоспорта и куйбышевского спорта в целом. Отличный повод вспомнить об этих замечательных победах всем любителям спорта представится в скором будущем – на чемпионате России по велоспорту, который пройдет в Самаре с 13 по 16 августа 2020 года.
В преддверии знаменательного спортивного события, а также в дни юбилейной недели Олимпиады-80, в Самарской области тоже пройдут мероприятия. Так, 21 июля гостем программы «О чём говорят» телерадиокомпании «Губерния» станут один из триумфаторов ХХII игр – велогонщик Анатолий Яркин, а также журналист, кинодраматург, писатель и общественный деятель Виталий Добрусин. 1 августа 1980 года в куйбышевском аэропорту «Курумоч» Виталий Добрусин взял первое в своей журналистской карьере интервью у Сергея Сухорученкова. И вот 40 лет спустя, в 2020 году, вышла в свет книга В.Добрусина «В гонке много поворотов», посвящённая судьбе знаменитого самарского тренера, необыкновенного человека Владимира Петровича Петрова и его прославленной велосипедной команды. Воспитанники Владимира Петрова четырежды становились олимпийскими чемпионами, 32 раза – чемпионами мира и 479 раз – чемпионами страны. В процессе работы над книгой автор взял более ста интервью у легенд мирового велоспорта, передает пресс-служба облправительства.
На фото: олимпийские чемпионы со своим тренером В.П. Петровым
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2693
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2215
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2539
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9423
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9907
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9624
Спорт в регионе
20 июля 2020 19:02
"Игра с «Сочи» отменена. Сезон пока вообще оценивать не могу." Спорт в регионе
337
20 июля 2020 18:22
Территорию благоустроили благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Спорт в регионе
291
20 июля 2020 18:01
Спортсмены нашего региона в Олимпиаде-80 приняли самое активное участие. Спорт в регионе
267
Спортивные достижения
29 июня 2020 09:57
Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол. Спортивные достижения
859
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
1872
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1439
Видео
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
893
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
815
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1458
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1348
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1394
2 июля 2020 10:51
Вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озёр строжайше запрещён и перекрыт. Культура
4711
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2011
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3739
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3214
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4107
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4236
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4284
Мероприятия