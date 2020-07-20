Юбилей олимпийских побед в преддверии чемпионата России по велоспорту в Самаре

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Олимпиаду впервые проводили в социалистической стране, никогда еще Восточная Европа не принимала соревнований такого масштаба. Сорокалетие легендарной Олимпиады не могло остаться незамеченным. К юбилею Игр в Москве и других городах России вспоминают события тех дней, ведь подготовкой к Играм жила тогда вся страна. Более пяти тысяч участников из десятков стран, более 20 видов спорта, 203 комплекта наград и блестящие победы советских атлетов. Медальный зачет Игр выиграла сборная СССР. Наши спортсмены стали первыми, завоевав 80 золотых медалей, 69 серебряных, 46 бронзовых и, конечно, покорив сердца болельщиков. США и ряд других стран бойкотировали Игры, но испортить праздник не удалось. Второе место заняла сборная ГДР, третье – команда Болгарии.Спортсмены нашего региона в Олимпиаде-80 приняли самое активное участие. Настоящими триумфаторами ХХII игр стали велогонщики Сергей Сухорученков и Анатолий Яркин. Сергей Сухорученков поднялся на высшую ступень пьедестала в шоссейной групповой гонке на 189 километров. Анатолий Яркин завоевал золото в командной шоссейной гонке на 101 километр.В программе Олимпиады-80 были две велосипедных шоссейных гонки: командная на 101 км и групповая на 189 км. Куйбышевцы, воспитанники Владимира Петровича Петрова выходили на старт в обеих. Гонка 20 июля открывала олимпиаду. В составе советской четверки был Анатолий Яркин (вместе с Олегом Логвиным из Минска, Юрием Кашириным из Ростова-на-Дону и Сергеем Шелпаковым из Омска). В этой гонке наша команда завоевала золотые медали. А 28 июля олимпийским чемпионом стал куйбышевец Сергей Сухорученков, он выиграл групповую гонку на 189 километров и был назван великим гонщиком современности.Это были две легендарные победы куйбышевского велоспорта и куйбышевского спорта в целом. Отличный повод вспомнить об этих замечательных победах всем любителям спорта представится в скором будущем – на чемпионате России по велоспорту, который пройдет в Самаре с 13 по 16 августа 2020 года.В преддверии знаменательного спортивного события, а также в дни юбилейной недели Олимпиады-80, в Самарской области тоже пройдут мероприятия. Так, 21 июля гостем программы «О чём говорят» телерадиокомпании «Губерния» станут один из триумфаторов ХХII игр – велогонщик Анатолий Яркин, а также журналист, кинодраматург, писатель и общественный деятель Виталий Добрусин. 1 августа 1980 года в куйбышевском аэропорту «Курумоч» Виталий Добрусин взял первое в своей журналистской карьере интервью у Сергея Сухорученкова. И вот 40 лет спустя, в 2020 году, вышла в свет книга В.Добрусина «В гонке много поворотов», посвящённая судьбе знаменитого самарского тренера, необыкновенного человека Владимира Петровича Петрова и его прославленной велосипедной команды. Воспитанники Владимира Петрова четырежды становились олимпийскими чемпионами, 32 раза – чемпионами мира и 479 раз – чемпионами страны. В процессе работы над книгой автор взял более ста интервью у легенд мирового велоспорта, передает пресс-служба облправительства.На фото: олимпийские чемпионы со своим тренером В.П. Петровым