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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА

23 сентября 2019 20:41
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Основание - несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член набсовета РУСАДА Сергей Хрычиков, передает life.ru.

— Основаниями для этого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года, — сказал Хрычиков.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в манипуляциях с пробами спортсменов перед тем, как передать их в WADA. Позже стало известно, что агентство якобы дало России три недели на объяснение ситуации. 
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23 сентября 2019  20:41
Основание - несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.
WADA поставило вопрос о несоответствии РУСАДА
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