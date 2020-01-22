WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию
22 января 2020 23:41
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Эта временная мера запрещает Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена». Отстранение будет оставаться в силе до дисциплинарного разбирательства, время которого определится позднее.
Накануне группа экспертов WADA рекомендовала президенту организации Витольду Баньке временно лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. Дальнейший статус лаборатории будет определен в зависимости от решения дисциплинарного комитета.
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу московской антидопинговой лаборатории выглядит предсказуемым, теперь Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) предстоит возить пробы в зарубежные лаборатории, сказал РИА Новости генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
"Это было предсказуемо, и мы к этому готовились. Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом всё находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые – с электронной базой данных. И эта мера (со стороны WADA – ред.) предсказуемая. У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость (расходы)", - сказал Ганус по телефону.
Фото: соцсети
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