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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Выступала ещё от СССР. Гимнастка Чусовитина поедет на Олимпиаду в восьмой раз

12 октября 2019 22:17
139
Первые золотые медали женщина заработала, будучи ещё членом сборной под флагом с серпом и молотом.
Гимнастка Оксана Чусовитина, которая представляет Узбекистан, рассказала на своей странице в "Инстаграме", что отправится на Олимпийские игры в Токио в 2020 году в качестве участницы соревнований, передает life.ru.

Когда начнутся игры в Токио, Чусовитиной будет уже 45 лет. За карьеру она выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

Первое золото спортсменка получила на чемпионате мира в 1991 году, будучи членом советской сборной. В 1992-м на Олимпиаду в Барселону выехала сборная спортсменов стран бывшего Союза, откуда Чусовитина привезла также золото.


Фото: соцсети 
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