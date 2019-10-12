Выступала ещё от СССР. Гимнастка Чусовитина поедет на Олимпиаду в восьмой раз
12 октября 2019 22:17
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Когда начнутся игры в Токио, Чусовитиной будет уже 45 лет. За карьеру она выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана.
Первое золото спортсменка получила на чемпионате мира в 1991 году, будучи членом советской сборной. В 1992-м на Олимпиаду в Барселону выехала сборная спортсменов стран бывшего Союза, откуда Чусовитина привезла также золото.
Фото: соцсети
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