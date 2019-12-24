Выкладки аудиторов могут дорого обойтись министру спорта Самарской области

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Счетная палата Самарской области официально опубликовала результаты проверки использования в 2017–2018 годах и выборочно за истекший период 2019 года бюджетных субсидий, выделенных некоммерческим организациям на поддержку и развитие регионального профессионального спорта.По результатам контрольного мероприятия зафиксирована как минимум халатная небрежность фонда при распоряжении бюджетными средствами. В реальности же, при наличии политической воли, все может увенчаться громкими отставками и даже уголовными делами с «посадками» виновных.Аудиторы нашли целый букет нарушений в беспокойном хозяйстве распределителей бюджетных денег на региональный футбол. В числе претензий: завышение фондом потребности в средствах областного бюджета на финансирование текущей деятельности на 670 млн рублей, предоставление министерством субсидии на 303 млн рублей — при том, что фонд даже не удосужился заявить о потребности в этом, нецелевое использование части ассигнований фондом на собственные нужды, нарушения трудового законодательства при выплате заработной платы работникам ПФК «Крылья Советов». Более того, зафиксированы нарушения налогового законодательства. А главное, Счетная палата поставила под сомнение саму схему субсидирования «Крыльев Советов». Отдельная претензия — что «Крылья Советов» в проверяемом периоде на 80% содержались за счет бюджета, в то время как во всей стране доля государственного финансирования профессиональных спортивных клубов планомерно снижается.Информация о результатах проверки направлена в Государственную инспекцию труда, управления налоговой службы и ФСБ по Самарской области, в губернскую думу и губернатору. Перечень адресатов и содержание претензий позволяют примерно оценить риски для участников схемы. Руководство области может принять кадровые решения, уволив тех или иных ответственных, и (или) поменять схемы бюджетного субсидирования спорта. Трудинспекция — разобраться с фактами нарушения трудового законодательства. А вот подключение силовиков и фискалов чревато уже последствиями в форме уголовного преследования виновных — если они найдут основания для такого реагирования.Претензии по схемам финансирования регионального спорта через фонд Поварова могут так или иначе коснуться и Дмитрия Шляхтина. Причем сразу в двух его ипостасях. Он по меньшей мере недостаточно контролировал процесс, распоряжаясь этими ассигнованиями из кресла министра спорта Самарской области. И он же как минимум не обращал внимания на происходящее с другой стороны — с позиции председателя совета директоров «Крыльев Советов». По странному стечению обстоятельств, именно недостаточный контроль за подчиненными процессами уже стоил Шляхтину поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, откуда его месяц назад снес новый виток допингового скандала.