Я нашел ошибку
Главные новости: 
Предлагается ввести в ПДД новый термин – СИМ (средства индивидуальной мобильности). К ним отнесут: сегвеи, электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и иные аналогичные средства.
Минтранс предлагает внести изменения в ПДД, которые коснутся многих граждан
В торжественном открытии принял участие министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
"Спорт- норма жизни": в Отрадном около стадиона "Нефтяник" открыта площадка комплекса ГТО
В экспозициях будет представлена история возникновения и деятельность медицинских учреждений областной столицы в военные годы, а также биографии военных медиков.
В СамГМУТ состоится открытие выставочной экспозиции, посвященной подвигу самарских врачей в годы ВОВ
Эвакуация из дома продолжается. Причина пожара пока не известна.
При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадало пять человек
Дмитрий Азаров встретился с директором музея Мариной Лошак.
В Самарской области откроется филиал ГМИИ им.Пушкина - одного из ведущих музеев страны и мира
Повод был важный — 150 сотрудников предприятия не получили зарплату.
Прокуроры пришли на Самарский подшипниковый завод
Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе.
В Самаре стартовал бизнес-курс для женщин-предпринимателей
Автобус проследует через Хлебную площадь до остановки 113 км. Данный маршрут добавлен для жителей Куйбышевского района.
В Самаре автобус № 17 уже сегодня начнет участвовать в перевозках зрителей-театралов
сегодня  Пятница, 1 ноября, 18:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/11:
USD 63.77
-0.1
EUR 71.19
0.18
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Выиграй "Ладу Весту" на матче "Крылья Советов" – "Рубин"

1 ноября 2019 14:43
172
Приходи на стадион
На матче 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Рубин" среди любителей футбола будет разыгран новый автомобиль "Лада Веста". Приходи на стадион "Самара Арена" 4 ноября!

Условия розыгрыша максимально просты. Для этого необходимо c 1 по 3 ноября приобрести атрибутику "Крыльев" в любом официальном клубном магазине на сумму 500 рублей или выше и получить у продавца специальный купон (купоны предоставляются за каждые 500 рублей в чеке). 4 ноября, в день матча, купоны за покупки будут выдаваться на стадионе "Самара Арена" вплоть до начала игры.

Розыгрыш состоится в перерыве матча в чаше стадиона, когда при помощи лототрона будет определен номер победителя.

Желаем всем болельщикам удачи в конкурсе!

С полными условиями и правилами акции можно ознакомиться здесь. Также все подробности уточняйте у продавцов в магазинах клубной атрибутики, передает пресс-служба ФК "КС". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1612
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1373
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1651
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8635
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9045
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8768
Весь список
Спорт в регионе
1 ноября 2019  18:05
В торжественном открытии принял участие министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
"Спорт- норма жизни": в Отрадном около стадиона "Нефтяник" открыта площадка комплекса ГТО
В торжественном открытии принял участие министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Спорт в регионе
35
1 ноября 2019  15:49
В котором примут участие самарские команды "Крылья Советов-ЦПФ", "Сокол", "Виктория", а также тольяттинский коллектив "Импульс".
На "Металлурге" состоится "Кубок Дружбы" ко Дню народного единства
В котором примут участие самарские команды "Крылья Советов-ЦПФ", "Сокол", "Виктория", а также тольяттинский коллектив "Импульс".   Спорт в регионе
105
1 ноября 2019  15:31
Именно по итогам национального чемпионата определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.
В чемпионате России по боксу среди мужчин в Самаре примут участие 320 спортсменов из 85 регионов
Именно по итогам национального чемпионата определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.  Спорт в регионе
101
1 ноября 2019  15:12
Спортплощадка стала третьим проектом гражданских инициатив, реализованным на территории губернии в текущем году.
В селе Северный Ключ Похвистневского района открыта новая спортивная площадка
Спортплощадка стала третьим проектом гражданских инициатив, реализованным на территории губернии в текущем году.   Спорт в регионе
96
1 ноября 2019  14:43
Приходи на стадион "Самара Арена" 4 ноября! Будет разыгран новый автомобиль "Лада Веста".
Выиграй "Ладу Весту" на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Приходи на стадион "Самара Арена" 4 ноября! Будет разыгран новый автомобиль "Лада Веста".  Спорт в регионе
172
31 октября 2019  20:45
Армеец выступал в составе сборной России в весовой категории до 102 килограмм.
Армеец Александр Кибанов из Самары — чемпион Европы по тяжелой атлетике
Армеец выступал в составе сборной России в весовой категории до 102 килограмм.   Спорт в регионе
276
31 октября 2019  19:56
Спортплощадка 20х40 метров, современный искусственный газон, ограждение, освещение.
Для жителей села Новое Ермаково построена новая спортивная площадка
Спортплощадка 20х40 метров, современный искусственный газон, ограждение, освещение. Спорт в регионе
263
Весь список


Видео
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
164
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
185
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
287
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
434
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
494
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
578
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1238
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1919
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1307
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1603
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1781
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1253
Весь список

Мероприятия
"Спорт- норма жизни": в Отрадном около стадиона "Нефтяник" открыта площадка комплекса ГТО
В чемпионате России по боксу среди мужчин в Самаре примут участие 320 спортсменов из 85 регионов
Выиграй "Ладу Весту" на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные