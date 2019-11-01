Выиграй "Ладу Весту" на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
1 ноября 2019 14:43
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Условия розыгрыша максимально просты. Для этого необходимо c 1 по 3 ноября приобрести атрибутику "Крыльев" в любом официальном клубном магазине на сумму 500 рублей или выше и получить у продавца специальный купон (купоны предоставляются за каждые 500 рублей в чеке). 4 ноября, в день матча, купоны за покупки будут выдаваться на стадионе "Самара Арена" вплоть до начала игры.
Розыгрыш состоится в перерыве матча в чаше стадиона, когда при помощи лототрона будет определен номер победителя.
Желаем всем болельщикам удачи в конкурсе!
С полными условиями и правилами акции можно ознакомиться здесь. Также все подробности уточняйте у продавцов в магазинах клубной атрибутики, передает пресс-служба ФК "КС".
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