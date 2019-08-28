Вторая победа "Академии Коноплева" в ЮФЛ
28 августа 2019 19:20
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Наши футболисты под руководством Юрия Александровича Елчева одержали победу над командой "Рубин" (Казань) со счетом 2:1!
Голы на счету Алексея Войченко и Петра Ракова!
Такие важные три очка добавились в копилку нашей команды!
С этого тура наших игроков поддерживает амбассадор Дмитрий Колчин!
Вместе мы сила, передает пресс-служба afbk.ru.
Фото: пресс-служба afbk.ru
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