Всех желающих приглашают в Тольятти на турнир по уличному воркауту
5 июля 2019 18:22
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Организаторы из одноименного клуба единоборств приглашают всех желающих из Тольятти, Жигулевска, Самары, Сызрани и других городов принять участие в соревнованиях, которые состоятся 13 июля на спортивной площадке в центре второго квартала Автозаводского района за зданием по бульвару Кулибина, 15. Телефоны для справок: +7993635533, +79991728309. Начало турнира в 13.00.
Соревнования проходят в трех дисциплинах. Наиболее подготовленные атлеты – виртуозы уличного воркаута выступят в дисциплине Батл по Workout и Gimbarr - это демонстрация своих навыков на турниках и брусьях, которые будут оцениваться по их сложности и качеству исполнения.
Также весьма интересной будет борьба в разделе Стритлифтинг – на максимальное количество подтягиваний на турнике с дополнительным весом (16 кг).
Все желающие смогут померяться силами в ОФП, где максимальное количество подтягиваний на турнике суммируется с максимальным количеством отжиманий на брусьях.
Зачет будет вестись по трем возрастным категориям: до 12 лет, 12-16 лет, 16 лет и старше.
Стартовый взнос за участие не взимается.
При этом устроители турнира заявили солидный призовой фонд.
Среди приглашенных почетных гостей соревнований выделяются серебряный призер прошлогоднего суперфинала Кубка мира в Египте Виктор Федоров и чемпионка международного турнира в Белоруссии «Сила братства» Татьяна Чумакова.
Главный организатор Кубка, президент клуба ARSENAL FIGHTING Арсен Джалилов считает, что у этого спортивного направления большие перспективы. В городе немало спортивных площадок с брусьями и турниками, и охват молодежи при должном внимании к данному виду спорта мог бы быть значительным, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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