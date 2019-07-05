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Всех желающих приглашают в Тольятти на турнир по уличному воркауту

5 июля 2019 18:22
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Наиболее подготовленные атлеты – виртуозы уличного воркаута выступят в дисциплине Батл по Workout и Gimbarr .
В Тольятти пройдет третий турнир по уличному воркауту «Street Workout & Gimbarr» на Кубок «ARSENAL FIGHTING».

Организаторы из одноименного клуба единоборств приглашают всех желающих из Тольятти, Жигулевска, Самары, Сызрани и других городов принять участие в соревнованиях, которые состоятся 13 июля на спортивной площадке в центре второго квартала Автозаводского района за зданием по бульвару Кулибина, 15. Телефоны для справок: +7993635533, +79991728309. Начало турнира в 13.00.

Соревнования проходят в трех дисциплинах. Наиболее подготовленные атлеты – виртуозы уличного воркаута выступят в дисциплине Батл по Workout и Gimbarr - это демонстрация своих навыков на турниках и брусьях, которые будут оцениваться по их сложности и качеству исполнения.

Также весьма интересной будет борьба в разделе Стритлифтинг – на максимальное количество подтягиваний на турнике с дополнительным весом (16 кг).

Все желающие смогут померяться силами в ОФП, где максимальное количество подтягиваний на турнике суммируется с максимальным количеством отжиманий на брусьях.

Зачет будет вестись по трем возрастным категориям: до 12 лет, 12-16 лет, 16 лет и старше.

Стартовый взнос за участие не взимается.

При этом устроители турнира заявили солидный призовой фонд.

Среди приглашенных почетных гостей соревнований выделяются серебряный призер прошлогоднего суперфинала Кубка мира в Египте Виктор Федоров и чемпионка международного турнира в Белоруссии «Сила братства» Татьяна Чумакова.

Главный организатор Кубка, президент клуба ARSENAL FIGHTING Арсен Джалилов считает, что у этого спортивного направления большие перспективы. В городе немало спортивных площадок с брусьями и турниками, и охват молодежи при должном внимании к данному виду спорта мог бы быть значительным, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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