Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 24 августа, 14:47
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/08:
USD 65.6
-0.02
EUR 72.62
-0.21
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Восемь сотрудников ПФК "Крылья Советов" получили областные награды

24 августа 2019 14:18
64
Каждый из них работает в системе ПФК
За вклад в развитие футбола в Самарской области восемь сотрудников "Крыльев Советов" были отмечены наградами и ценными подарками губернатора региона Дмитрия Азарова, а также дипломами от Министерства спорта. Председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов вручил благодарности заслуженному ветерану "Крыльев", рекордсмену клуба по количеству сыгранных матчей и начальнику отдела по работе с ветеранами Валерьяну Панфилову, начальнику команды Валерию Репину, главному врачу команды Кюри Чачаеву, заместителю генерального директора по безопасности Тагиру Хусаинову, а также грамоты от Министерства спорта переводчику Алексею Везерову, пресс-атташе клуба Максиму Съестнову, экономисту Лилии Шерстневой и специалисту по миграционной и визовой работе Ольге Петровой.

Каждый из перечисленных сотрудников работает в системе ПФК "Крылья Советов" более 10 лет. Для начальника команды Валерия Репина текущий сезон уже 29-й в "Крыльях" – он является рекордсменом отечественного футбола по количеству сезонов и лет, проведенных в клубе. 19 лет работы в "Крыльях" за плечами переводчиками Алексея Везерова, который свободно изъясняется на 12 иностранных языках. Главного врача команды Кюри Чачаева также можно назвать старожилом команды, который работает в "Крыльях" с 2001 года и является одним из опытнейших специалистов в российском футболе. Более 20 лет работы на благо самарского футбола в трудовом активе Максима Съестнова, который признавался лучшим пресс-атташе Российской Премьер-Лиги, передает пресс-служба ФК "КС".


Фото:    пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1351
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1156
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1440
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8333
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8776
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8492
Весь список
Спорт в регионе
24 августа 2019  14:18
Каждый из них работает в системе ПФК "Крылья Советов" более 10 лет.
Восемь сотрудников ПФК "Крылья Советов" получили областные награды
Каждый из них работает в системе ПФК "Крылья Советов" более 10 лет.   Спорт в регионе
64
23 августа 2019  19:00
В товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных.
В ИК-5 состоялся футбольный турнир памяти Владимира Кейлина
В товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных.  Спорт в регионе
271
23 августа 2019  18:53
По словам Александра Кожевникова, хоккеист подставил не только себя, но и всю страну.
Из-за хоккеиста Кузнецова Россию могут лишить бронзовых медалей ЧМ
По словам Александра Кожевникова, хоккеист подставил не только себя, но и всю страну.  Спорт в регионе
271
23 августа 2019  18:34
Запрещённое вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею.
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на 4 года за кокаин
Запрещённое вещество было обнаружено во время последнего чемпионата мира по хоккею.  Спорт в регионе
271
23 августа 2019  18:24
Такое решение приняла Евразийская федерация профессионального бокса на очередном конгрессе. Награду получили менеджер и тренер боксёра.
Боксёра Максима Дадашева посмертно наградили золотой медалью
Такое решение приняла Евразийская федерация профессионального бокса на очередном конгрессе. Награду получили менеджер и тренер боксёра.  Спорт в регионе
275
23 августа 2019  16:08
Детские команды приглашают принять участие в церемонии открытия площадки и мастер-классе на новом баскетбольном месте.
В Самаре состоится открытие новой уличной баскетбольной площадки на Воронежских озерах
Детские команды приглашают принять участие в церемонии открытия площадки и мастер-классе на новом баскетбольном месте. Спорт в регионе
295
23 августа 2019  14:51
Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола.
Александр Соболев встретился с болельщиками в ТЦ "Сила Спорта"
 Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди любителей футбола. Спорт в регионе
308
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
258
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
243
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
494
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1165
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
603
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
702
Весь список

Фоторепортажи
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
279
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
618
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
430
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
583
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
945
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
910
Весь список

Мероприятия
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА
В Самаре будет ограничение движения транспорта в связи с проведением легкоатлетического марафона
В ИК-5 состоялся футбольный турнир памяти Владимира Кейлина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные