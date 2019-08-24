Восемь сотрудников ПФК "Крылья Советов" получили областные награды

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За вклад в развитие футбола в Самарской области восемь сотрудников "Крыльев Советов" были отмечены наградами и ценными подарками губернатора региона Дмитрия Азарова, а также дипломами от Министерства спорта. Председатель Совета Директоров клуба Александр Фетисов вручил благодарности заслуженному ветерану "Крыльев", рекордсмену клуба по количеству сыгранных матчей и начальнику отдела по работе с ветеранами Валерьяну Панфилову, начальнику команды Валерию Репину, главному врачу команды Кюри Чачаеву, заместителю генерального директора по безопасности Тагиру Хусаинову, а также грамоты от Министерства спорта переводчику Алексею Везерову, пресс-атташе клуба Максиму Съестнову, экономисту Лилии Шерстневой и специалисту по миграционной и визовой работе Ольге Петровой.Каждый из перечисленных сотрудников работает в системе ПФК "Крылья Советов" более 10 лет. Для начальника команды Валерия Репина текущий сезон уже 29-й в "Крыльях" – он является рекордсменом отечественного футбола по количеству сезонов и лет, проведенных в клубе. 19 лет работы в "Крыльях" за плечами переводчиками Алексея Везерова, который свободно изъясняется на 12 иностранных языках. Главного врача команды Кюри Чачаева также можно назвать старожилом команды, который работает в "Крыльях" с 2001 года и является одним из опытнейших специалистов в российском футболе. Более 20 лет работы на благо самарского футбола в трудовом активе Максима Съестнова, который признавался лучшим пресс-атташе Российской Премьер-Лиги, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"