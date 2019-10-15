Волейбольный клуб «Нова» встречается со своими болельщиками

181

Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия.Среди присутствующих будут разыграны призы и сувениры с клубной символикой. Болельщики смогут задать интересующие вопросы игрокам и тренерскому штабу, а также получить автографы и сделать совместные фотографии.Волейбольный клуб «Нова» создан в 1993 году, и стал по - настоящему визитной карточкой и брендом Самарского региона.Вклад клуба в развитие российского и мирового волейбола подтверждается участием в составе мужской сборной России воспитанников клубной - системы Дмитрия Волкова и Федора Воронкова.За время своего существования волейбольный клуб «Нова» прошел путь от первой лиги до высшего дивизиона российского чемпионата. Только за последние четыре года, команда дважды пробивалась в игры плей-офф Чемпионата России среди команд суперлиги, который является одним из сильнейших европейских турниров по волейболу.Встреча состоится 17.10.2019 (четверг) в «МТЛ Арене» по адресу: ул. Советской армии 253а в 17.00 часов, передает пресс-служба ВК "Нова".