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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Волейбольный клуб «Нова» встречается со своими болельщиками

15 октября 2019 14:40
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Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия.
В преддверии чемпионата России по волейболу среди мужских команд суперлиги, волейбольный клуб «Нова» организует встречу игроков команды с болельщиками.

Презентация игроков и спортивной формы, обновленного клубного сайта и логотипа - это лишь малая часть программы мероприятия.

Среди присутствующих будут разыграны призы и сувениры с клубной символикой. Болельщики смогут задать интересующие вопросы игрокам и тренерскому штабу, а также получить автографы и сделать совместные фотографии.

Волейбольный клуб «Нова» создан в 1993 году, и стал по - настоящему визитной карточкой и брендом Самарского региона.

Вклад клуба в развитие российского и мирового волейбола подтверждается участием в составе мужской сборной России воспитанников клубной - системы Дмитрия Волкова и Федора Воронкова.

За время своего существования волейбольный клуб «Нова» прошел путь от первой лиги до высшего дивизиона российского чемпионата. Только за последние четыре года, команда дважды пробивалась в игры плей-офф Чемпионата России среди команд суперлиги, который является одним из сильнейших европейских турниров по волейболу.

Встреча состоится 17.10.2019 (четверг) в «МТЛ Арене» по адресу: ул. Советской армии 253а в 17.00 часов, передает пресс-служба ВК "Нова".  
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