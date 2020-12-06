Волейболисты "Новы" одержали вторую победу на туре ЧР в Грозном

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Две победы с одинаковым счетом – 3:2 одержали волейболисты мужской команды "Нова" на пятом туре чемпионата России в Грозном.

Сначала новокуйбышевцы обыграли казанскую "Академию". А сегодня в заключительном матче победили команду "Грозный" - 3:2. "Нова" была сильнее в первой и третьей партиях - 26:24 и 25:18. Грозненцы на своей площадке ответили победами во втором сете – 25:21 и в четвертом – 25:20.



В упорной борьбе проходила и пятая, решающая и укороченная партия этого матча. При равном счете 15:15 новокуйбышевцы выиграли концовку – 18:16 и весь матч – 3:2.



После этой победы "Нова" продолжает занимать 4-е место из 8 команд группы "Запад" второго по силе дивизиона чемпионата России – высшей лиги А. У "Новы" после 8 игр – 5 побед, 3 поражения и 13 очков. Первые три места занимают "Искра" из Одинцово, МГТУ и ярославский "Ярославич".



Следующие матчи "Нова" проведет с 18 по 20 декабря на туре в Ярославле. Вместе с новокуйбышевцами в шестом туре сыграют хозяева площадки из "Ярославича" и столичная команда МГТУ, передает sova.info.

Фото: ВК "Нова"/sova.info