Владимир Валерьевич Сальников - главный судья VIII
13 июня 2019 17:39
111
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1083
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
902
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1178
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8177
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8640
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8348
Спорт в регионе
13 июня 2019 17:39
Легендарный пловец! Спорт в регионе
111
13 июня 2019 13:57
С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор. Спорт в регионе
320
12 июня 2019 19:05
Заявки будут приниматься в течение месяца, до 12 июля. Спорт в регионе
230
12 июня 2019 12:09
На мероприятии будут работать 112 ребят. Спорт в регионе
231
11 июня 2019 13:48
Она состоится в Венгрии. Спорт в регионе
273
11 июня 2019 12:59
Соревнования состоятся по 8 видам спорта. Спорт в регионе
322
11 июня 2019 10:45
Атлеты продолжат выступать в нейтральном статусе. Спорт в регионе
189
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
168
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
300
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
279
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
375
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
364
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
314
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
199
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
519
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
545
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
307
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
611
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
537
Мероприятия