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Ветераны "Крыльев Советов" вышли в финал Первенства России (40+).27 сентября самарцы разгромили команду из Екатеринбурга - 3:0. Дубль на свой счет записал Максим Носов, еще один гол забил Александр Никулин. В субботу, 28 сентября наши ветераны сыграют в финале соревнований.