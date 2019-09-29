Ветераны "Крыльев Советов" выиграли серебро Первенства России

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Команда "Крылья Советов" под руководством Валерьяна Панфилова завоевала серебряные награды.Наша команда не проиграла ни одного матча матча в основное время. В финальном матче против команды "Атур" из Перми "Крылья" уступили лишь в серии пенальти – 2:4.По ходу турнира "Крылья" разгромили "Урал" – 3:0 и "Сочи" – 4:0, обыграли команду Омска – 3:2 и сыграли вничью с пермской командой "Атур" – 0:0.Сразу два игрока команды ветеранов "Крыльев" получили индивидуальные награды. Александр Орешников стал лучшим защитник турнира, а Нериус Бараса – самым полезным игроком, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"