Ветераны "Крыльев Советов" примут участие в финале Первенства России

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"Крылья Советов" будут выступать в группе "А". Соперниками самарцев будут команды из Перми, Омска и Сочи.В плей-офф турнира выйдут команды, занявшие первые два места в своей группе."Крылья Советов" выступят в Сочи следующим составом: Виталий Астахов, Олег Ермолаев, Николай Сергиенко, Александр Никулин, Александр Иванушкин, Александр Юткин, Андрей Чебураев, Владимир Маклашов, Сергей Деревяшкин, Нериус Бараса, Максим Носов, Александр Орешников, Алексей Петин, Олег Ковтун, Джавид Байрамов, Андрей Николаев, Юрий Сапожников. Тренер команды – Валерьян Панфилов, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"