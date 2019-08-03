Вдова Дадашева назвала претензии к организаторам его боя
3 августа 2019 14:47
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«После остановки боя, на ринг не вынесли носилки, не обложили голову льдом, его заставили идти самого, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей», — цитирует Опушкину «Спорт-Экспресс».
По ее словам, судья и врачи не обратили должного внимание на требование тренера боксера остановить бой. «Все обратили внимание, что тренер на видео, облетевшим интернет, кричит: «Макс хватит! Макс, очень много! Останови бой!». Мой муж вроде слышит его, но уже ничего не понимает! Это заметили абсолютно все, кроме рефери, тренера и врачей!» — сказала Опушкина.
Дадашев скончался 23 июля от травм, полученных в ходе поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Бой, состоявшийся 19 июля, завершился поражением россиянина техническим нокаутом. Поединок по инициативе команды россиянина был остановлен перед заключительным раундом из-за того, что Дадашев пропускал слишком много ударов в голову.
Спортсмена доставили в больницу с тяжелым отеком мозга. Спасти его не удалось, и через четыре дня после боя Дадашев скончался. 1 августа тело боксера было перевезено в Россию. Прощание с Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
Фото: соцсети
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