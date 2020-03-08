Важная победа в Казани: "Крылья Советов" - "Рубин" - 1:0
8 марта 2020 17:01
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На 24 минуте матча после прострела Дмитрия Кабутова вдоль ворот Пабло Сантос рукой отправил мяч за лицевую линию. После просмотра VAR судья матча назначил не пенальти в ворота "Рубина", а зафиксировал у самарцев положение вне игры, которое было чуть раньше. На 30 минуте навес Дарко Йевтича со штрафного удара замкнул, всё тот же Пабло Сантос, отправив головой мяч в сетку ворот Евгения Фролова. Но вновь арбитр встречи прибег к помощи системы VAR и взятие ворот не зафиксировал, а так же как и в первом эпизоде определил у атакующей команды положение вне игры. Деян Радонич на 42 минуте отличным пасом вывел один на один Дениса Поповича, который в касание перекинул вратаря казанцев Юрия Дюпина – 0:1.
На третьей из шести добавленных к первому тайму минут Хвича Кварацхелия сфолил на Дмитрии Кабутове, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Свою первую карточку в матче казанский полузащитник получил на 17 минуте так же за фол против Дмитрия Кабутова.
На 7 минуте второго тайма, после подачи штрафного Дениса Поповича, Деян Радонич переправил мяч в ворота. Но Владимир Москалев зафиксировал положение вне игры. Система VAR, к которой пришлось прибегнуть в третий раз за матч, подтвердила правильность этого решения. Yf 81 минуте игры Антон Зиньковский получил второе предупреждение в матче и составы команд в концовке игры сравнялись: 10 на 10.
Финальный свисток матча зафиксировал победу "Крыльев" с минимальным счетом 1:0. Эта победа для "Крыльев" стала лишь второй в Казани в Чемпионате России. Предыдущая была в 2007 году со счетом 3:0.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут так же в гостях. Игра против "Тамбова" состоится в понедельник, 16 марта, в 20:30, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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