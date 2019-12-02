В структуре БК «Самара» появилось еще одно подразделение

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Баскетбол 3х3 — стремительно набирающий популярность вид спорта, в 2017 году включенный в программу Олимпийских игр. Уже в Токио в следующем году будут разыграны медали не только в «классическом» баскетболе 5х5, но и в баскетболе 3х3.В Самарской области эта разновидность баскетбола, прежде известная как «стритбол», имеет давние традиции. Десять лет в Самаре проводится масштабный турнир Samara Open, собирающий любителей баскетбола 3х3 со всей области и ближайших регионов (в нынешнем году турнир вышел на международный уровень — участие в нем приняли команды из ближнего зарубежья, Прибалтики и Польши.В 2017 г. команда, составленная из воспитанников и игроков БК «Самара», стала серебряным призером чемпионата России, финальный этап которого проходил в Москве. В сезоне-2018/2019 на сборы национальной команды по баскетболу 3х3 (U23) привлекался форвард БК «Самара» Филипп Стойко. А воспитанник нашего клуба Данила Чикарев в составе сборной России летом сыграл на Кубке мира U18 (наша сборная стала четвертой) и чемпионате ЕвропыU18, где стал третьим в конкурсе снайперов.Осенью было принято решение создать в структуре БК «Самара» полноценную команду по баскетболу 3х3, которая объединила бы лучших игроков ипредставляла наш регион в официальных турнирах под эгидой РФБ. Это решение нашло поддержку со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Президента областной Федерации баскетбола Владимира Аветисяна.Капитаном команды стал энтузиаст баскетбола 3х3 Андрей Ширкин, имеющий опыт выступления в Суперлиге. В состав вошли Арсений Пушкин и Владислав Чесноков, выступавшие за юношескую и молодежную команды БК «Самара», Дмитрий Приходько, много лет отыгравший в различных командах Суперлиги, а также Вячеслав Долгих и Даниил Захаревич.- Баскетбол 3х3 — очень популярный сейчас вид спорта, пользующийся большим интересом в Самарской области. Это видно и по тем мероприятиям, которые у нас проходят. Взять, например, Samara Open — сколько там участников самого разного возраста с разных концов страны и даже из-за рубежа!.. Создание команды в структуре нашего клуба мы обсуждали и с Дмитрием Игоревичем Азаровым, и с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном — и они этуинициативу только поддержали. Сейчас команда укомплектована исключительно самарскими воспитанниками, и это, конечно, отрадно. Уже на днях ей предстоит первый выезд — мы посмотрим, как он сложится. Но в дальнейшем мы будем ставить перед командой турнирные задачи, в том числе и для того, чтобы она помогала с популяризацией баскетбола 3х3 в регионе.- Мне очень приятно вновь вернуться в профессиональный баскетбол! Здорово, что в нашей стране, и конкретно в Самаре, люди заинтересовались баскетболом 3х3. Это поистине зрелищный и захватывающий вид спорта, ничуть не уступающий классическому баскетболу. Наша команда долго комплектовалась, и парни долго заслуживали право считаться лучшими боллерами Самары. Хочу выразить огромную признательность президенту БК «Самара» Камо Сергеевичу Погосяну за то, что он решил взять нас под свое крыло. Самара, мы не подведём!Уже 3 декабря в Воронеже состоится первый этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Участие в нем примет и команда БК «Самара», передает пресс-служба клуба.Фото: пресс-служба клуба