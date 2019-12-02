Я нашел ошибку
Главные новости: 
В процессе снижения видимость составляла не более 500 метров.
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Теперь БК «Самара» представлен и в баскетболе 3х3.
В структуре БК «Самара» появилось еще одно подразделение
Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут
Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут
Самарские спортсмены отличились в Японии
Самарские спортсмены отличились в Японии
Названы сроки строительства дороги на XXII Партсъезда до Карла Маркса в Самаре
Названы сроки строительства дороги на XXII Партсъезда до Карла Маркса в Самаре
Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов
Россия возглавила рейтинг стран по количеству посещающих Турцию туристов
В Самаре состоится презентация культурного проекта Жигули в Авангарде
В Самаре состоится презентация культурного проекта «Жигули в Авангарде»
У НОЦ Самарской области есть все шансы в 2020 году войти во вторую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня
У НОЦ Самарской области есть все шансы в 2020 году войти во вторую пятерку научно-образовательных центров мирового уровня
сегодня  Понедельник, 2 декабря, 14:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/12:
USD 64.08
-0.02
EUR 70.55
-0.02
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В структуре БК «Самара» появилось еще одно подразделение

2 декабря 2019 14:09
32
Теперь БК «Самара» представлен и в баскетболе 3х3.
В структуре нашего клуба появилось еще одно подразделение: теперь БК «Самара» представлен и в баскетболе 3х3. Баскетбол 3х3 — стремительно набирающий популярность вид спорта, в 2017 году включенный в программу Олимпийских игр. Уже в Токио в следующем году будут разыграны медали не только в «классическом» баскетболе 5х5, но и в баскетболе 3х3.

В Самарской области эта разновидность баскетбола, прежде известная как «стритбол», имеет давние традиции. Десять лет в Самаре проводится масштабный турнир Samara Open, собирающий любителей баскетбола 3х3 со всей области и ближайших регионов (в нынешнем году турнир вышел на международный уровень — участие в нем приняли команды из ближнего зарубежья, Прибалтики и Польши.

В 2017 г. команда, составленная из воспитанников и игроков БК «Самара», стала серебряным призером чемпионата России, финальный этап которого проходил в Москве. В сезоне-2018/2019 на сборы национальной команды по баскетболу 3х3 (U23) привлекался форвард БК «Самара» Филипп Стойко. А воспитанник нашего клуба Данила Чикарев в составе сборной России летом сыграл на Кубке мира U18 (наша сборная стала четвертой) и чемпионате Европы
U18, где стал третьим в конкурсе снайперов.

Осенью было принято решение создать в структуре БК «Самара» полноценную команду по баскетболу 3х3, которая объединила бы лучших игроков и
представляла наш регион в официальных турнирах под эгидой РФБ. Это решение нашло поддержку со стороны губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Президента областной Федерации баскетбола Владимира Аветисяна.

Капитаном команды стал энтузиаст баскетбола 3х3 Андрей Ширкин, имеющий опыт выступления в Суперлиге. В состав вошли Арсений Пушкин и Владислав Чесноков, выступавшие за юношескую и молодежную команды БК «Самара», Дмитрий Приходько, много лет отыгравший в различных командах Суперлиги, а также Вячеслав Долгих и Даниил Захаревич.

Камо Погосян, президент БК «Самара»:

- Баскетбол 3х3 — очень популярный сейчас вид спорта, пользующийся большим интересом в Самарской области. Это видно и по тем мероприятиям, которые у нас проходят. Взять, например, Samara Open — сколько там участников самого разного возраста с разных концов страны и даже из-за рубежа!.. Создание команды в структуре нашего клуба мы обсуждали и с Дмитрием Игоревичем Азаровым, и с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном — и они эту
инициативу только поддержали. Сейчас команда укомплектована исключительно самарскими воспитанниками, и это, конечно, отрадно. Уже на днях ей предстоит первый выезд — мы посмотрим, как он сложится. Но в дальнейшем мы будем ставить перед командой турнирные задачи, в том числе и для того, чтобы она помогала с популяризацией баскетбола 3х3 в регионе.

Андрей Ширкин, капитан команды БК «Самара» по баскетболу 3х3:

- Мне очень приятно вновь вернуться в профессиональный баскетбол! Здорово, что в нашей стране, и конкретно в Самаре, люди заинтересовались баскетболом 3х3. Это поистине зрелищный и захватывающий вид спорта, ничуть не уступающий классическому баскетболу. Наша команда долго комплектовалась, и парни долго заслуживали право считаться лучшими боллерами Самары. Хочу выразить огромную признательность президенту БК «Самара» Камо Сергеевичу Погосяну за то, что он решил взять нас под свое крыло. Самара, мы не подведём!

Уже 3 декабря в Воронеже состоится первый этап чемпионата России по баскетболу 3х3. Участие в нем примет и команда БК «Самара», передает пресс-служба клуба. 


Фото:   пресс-служба клуба
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1702
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1467
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1741
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8737
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9116
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8889
Весь список
Спорт в регионе
2 декабря 2019  14:09
Теперь БК «Самара» представлен и в баскетболе 3х3.
В структуре БК «Самара» появилось еще одно подразделение
Теперь БК «Самара» представлен и в баскетболе 3х3.  Спорт в регионе
32
2 декабря 2019  14:02
Самарские спортсмены отличились в Японии
Самарские спортсмены отличились в Японии
Они соревновались в прыжках на батуте. Спорт в регионе
40
2 декабря 2019  11:56
Баскетболисты «Самары» сыграли на Дальнем Востоке
Баскетболисты «Самары» сыграли на Дальнем Востоке
Три подряд матча сыграли команды (основная и молодежная) во Владивостоке с соперниками из «Спартака-Приморье». Спорт в регионе
106
2 декабря 2019  11:20
Самарский спецназ отличился на Чемпионате Росгвардии по рукопашному бою
Самарский спецназ отличился на Чемпионате Росгвардии по рукопашному бою
По итогам чемпионата сильнейшие спортсмены войдут в сборную команду. Спорт в регионе
150
1 декабря 2019  15:38
Лишь в серии пенальти самарская команда уступила "Ростову", а затем и владикавказской команде.
Юноши "Крыльев" заняли четвертое место в финале Первенства России
Лишь в серии пенальти самарская команда уступила "Ростову", а затем и владикавказской команде.  Спорт в регионе
384
30 ноября 2019  18:35
После матча с "Уфой" на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов.
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов: Мы обязаны исправить то положение, в котором оказались
После матча с "Уфой" на вопросы самарских журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов.   Спорт в регионе
846
30 ноября 2019  16:54
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга.
"Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили "Уфе" – 0:1
Следующий матч команда проведет в воскресенье, 8 декабря. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга.   Спорт в регионе
786
Весь список


Видео
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
62
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
398
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
354
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
677
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
993
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
908
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
412
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
639
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1822
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2334
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1599
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1941
Весь список

Мероприятия
Всероссийский Дед Мороз прибыл в Самару
Сегодня 90-летие отмечает Почетный гражданин СО Александр Николаевич Григоревский
В Загородном парке открылись ещё два стенда, посвященные игрокам "Крыльев Советов" 40-х годов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные