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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В самарском Дворце спорта состоялось первенство региона по легкой атлетике.

19 января 2020 17:21
112
Лучшие отправятся на первенство страны.
Легкоатлетический сезон открыт!

В самарском Дворце спорта состоялось первенство региона по легкой атлетике.

Участвовали спортсмены до 18 и до 20 лет.

Лучшие отправятся на первенство страны.

Председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук:

"Год традиционно будет богат на различные старты. Ждем, что в декабре завершится строительство манежа в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография". Это будет историческое событие для самарской легкой атлетики", передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии


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