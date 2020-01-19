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В самарском Дворце спорта состоялось первенство региона по легкой атлетике.Участвовали спортсмены до 18 и до 20 лет.Лучшие отправятся на первенство страны."Год традиционно будет богат на различные старты. Ждем, что в декабре завершится строительство манежа в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография". Это будет историческое событие для самарской легкой атлетики", передает пресс-служба минспорта СО.