В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
18 мая 2020 18:19
124
— Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба.
Это второй случай заражения коронавирусом футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня, матчи будут проходить без зрителей.
Фото: Rubin-kazan.ru/Лайф
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2376
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2011
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2315
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9262
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9657
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9431
Спорт в регионе
18 мая 2020 18:19
Заболел игрок "Рубина". Спорт в регионе
124
18 мая 2020 14:53
Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Александра Соболева за яркую игру и профессиональное отношение в работе с нашим клубом Спорт в регионе
198
18 мая 2020 14:05
Начат монтаж кровли. Спорт в регионе
268
Спортивные достижения
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
554
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1208
23 февраля 2020 00:11
В День святого Валентина 14 февраля в регионе поженились более 160 пар. Спортивные достижения
566
Видео
18 мая 2020 11:48
Акцию проводит реготделение "Единой России". КОРОНАВИРУС
286
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
1064
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1287
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1178
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1201
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
1172
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2648
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
2025
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2647
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2877
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
3018
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3476
Мероприятия