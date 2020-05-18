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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

18 мая 2020 18:19
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Заболел игрок
Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил, что один из футболистов заразился коронавирусом. Речь идёт о защитнике Константине Плиеве. Игрок находится под наблюдением врачей в родном городе, передает Лайф.

— Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба.

Это второй случай заражения коронавирусом футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня, матчи будут проходить без зрителей.


Фото: Rubin-kazan.ru/Лайф

 
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