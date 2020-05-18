В российском футболе зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

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— Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал, — говорится в заявлении казанского клуба.Это второй случай заражения коронавирусом футболистов Российской премьер-лиги. Ранее заболел перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.Рестарт чемпионата России по футболу намечен на 21 июня, матчи будут проходить без зрителей.Фото: Rubin-kazan.ru/Лайф