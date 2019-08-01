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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Тольятти ведется работа по строительству 7 спортивных объектов

1 августа 2019 14:33
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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин проверил ход работ по строительству в Тольятти новых спортивных объектов.
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин проверил ход работ по строительству в Тольятти новых спортивных объектов, возводимых в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В настоящее время в городе осуществляются мероприятия по строительству 7 новых спортивных сооружений.

Около стадиона «Торпедо» идут строительные работы по легкоатлетическому манежу. Выполнена разработка котлована, забиты все сваи, залиты ростверки, выполнена их гидроизоляция. Ведется устройство фундаментных балок и обратная засыпка грунта, устройство стен подвальных помещений административно – бытового корпуса.

На крытой арене легкоатлетического манежа расположатся круговая дорожка и дорожки для спринтерского бега, секторы для прыжков в длину и высоту (в том числе с шестом), тренировочного метания диска и толкания ядра, зрительская трибуна. На втором этаже предусмотрены помещения спортивного назначения, тренажерный зал, раздевалки, кафе. На третьем — административные кабинеты, конференц-зал. Здесь будут тренироваться воспитанники детско – юношеских спортивных школ Самаркой области, сборные команды региона. Спорткомплекс сможет принимать всероссийские соревнования. «Легкоатлетический манеж – долгожданный объект, который нужен нашим спортсменам. Атлеты всего региона смогут заниматься здесь круглый год в комфортных условиях», — отмечает Дмитрий Шляхтин.

На месте строительства объекта глава минспорта в разговоре с представителями компании – подрядчика подчеркнул о необходимости строго соблюдения сроков строительства и учета мнения профессионального спортивного сообщества. «Манеж строится с привлечением федеральных средств, поэтому все этапы работ находятся на дополнительном контроле, — заявил Дмитрий Шляхтин, — Объект непростой, масштабный, для региона уникальный. И прошу вас активно взаимодействовать с областной федерацией легкой атлетики, при возможности учитывать их пожелания по определенным моментам, связанным со спортивными нюансами объекта. Здесь важна каждая мелочь. Мы в итоге должны получить рабочий спортивный комплекс, удобный спортсменам и готовый к нормальной эксплуатации».

В Автозаводском районе Тольятти (бульвар Кулибина) строится ФОК «Союз». Объект будет использоваться для нужд одноименной муниципальной спортивной школы, где культивируются различные виды единоборств. Спортивный комплекс будет включать универсальный зал 36 на 18 метров, тренировочный зал, вспомогательные помещения. В рамках строительства проведено устройство котлована, временного электроснабжения, свайного поля, бетонная подготовка ростверков, фундаментов под колонны, ведется монтаж металлокаркаса здания (смонтировано 7 колонн). «По этому объекту очень сжатые сроки, конец 2019 года, необходимо приложить все усилия, что закончить работы вовремя. И без потери качества», — отметил министр.

В августе начнется строительство 3 универсальных спортивных площадок (площадки 56 на 28 метров с искусственным газоном и хоккейными бортами) – около школы №94, лицея №51, СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки». Объекты будут сданы уже осенью. На территории стадиона «Торпедо» в этом году появится специализированная площадка ГТО, включающая различные уличные тренажеры.

В ближайшее время в 21-м квартале, северо-восточнее школы № 93, начнутся строительные работы по ФОКу «Акробат» для городской СДЮСШОР № 7, одной из лучших спортивных школы России по подготовке акробатов (прыжки на батуте).

«Тольятти – один ключевых городов в системе областного спорта. Есть серьезные традиции, школы, профессиональный тренерский состав, талантливые спортсмены, реализуются проекты по привлечению людей к здоровому образу жизни. На развитие тольяттинского спорта идут значительные средства регионального бюджета – это и поддержка спортивных клубов, ведущих спортсменов, проведение всероссийских соревнований, строительство новых объектов. В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» город, тольяттинский спорт, получит дополнительную поддержку. И крайне важно, чтобы все запланированные мероприятия выполнялись в срок, качественно. Здесь контроль должен быть не только со стороны Правительства региона, но, в первую очередь, со стороны местных властей», — отметил Дмитрий Шляхтин.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что «важно, чтобы наша область справилась с доведенными показателями. Есть задачи, есть контрольные точки. Хочу напомнить слова Президента о том, что людям неинтересны подробности нашей бюрократической кухни. Они знают, что приоритетные национальные проекты должны сделать их жизнь лучше, что страна направила на это большие деньги. Люди ожидают увидеть реальную отдачу. Нужно работать с людьми, рассказывать, какие объекты появятся», передает пресс-служба облправительства.


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