В поселке Рощинский пройдет чемпионат Вооруженных Сил по армейскому гиревому рывку
6 сентября 2019 16:33
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На помост выйдут более 100 сильнейших гиревиков в составе 10 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск, а также Военный институт физической
культуры (г. Санкт-Петербург). Среди участников мужчины и женщины в званиях офицер, прапорщик, военнослужащий контрактной службы, солдат и сержант по призыву. Диапазон спортивных разрядов и званий - от 3-го разряда до ЗМС. Атлеты выступят в 3-х возрастных категориях, а также в 5-и весовых категориях у мужчин и 2-х у женщин.
Победители турнира определятся в личном первенстве и в общекомандном зачете. Главный судья соревнований - судья международной категории, заслуженный тренер России, вице-президент Федерации гиревого спорта России, главный тренер команды ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Владимир Шванев.
Торжественное открытие состязаний стартует 12 сентября в 10.00
Гиревой рывок – одна из дисциплин классического двоеборья в гиревом спорте. Рывок выполняется путём подъёма гири из положения виса на прямую руку вверх. После этого цикл упражнения повторяется. Допускается неограниченная смена рук во время упражнения. Запрещены постановка гири на помост, на плечо, на грудь во время выполнения упражнений. Приставка «армейский» вносит в соревнования некоторые коррективы. Так, все участники должны выступать исключительно в военной форме. На выполнение упражнения дается двенадцать минут, при этом используются снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 килограмма, передает пресс-служба Самарского филиала ЦСКА.
Фото: пресс-служба Самарского филиала ЦСКА
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