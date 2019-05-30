В первом стыковом матче "Крылья Советов" на выезде одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" – 3:1
30 мая 2019 22:03
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Счет был открыт на 22-й минуте. После подачи с угла поля Артем Тимофеев нарушил правила в своей штрафной и арбитр указал на "точку". Пенальти у хозяев реализовал Даниил Фомин – 1:0.
Самарцы отыгрались во втором тайме. На 65-й минуте после подачи в штрафную от Виталия Денисова мяч в свои ворота отправил Виталий Федорив – 1:1.
В концовке встречи наша команда вырвала победу. За игру рукой в ворота хозяев был назначен пенальти, который четко исполнил Антон Зиньковский – 1:2. Спустя несколько минут окончательный результат встречи у самарцев установил Роман Шишкин – 3:1 в пользу "Крыльев".
Ответный матч "Крылья Советов" проведут против "Нижнего Новгорода" 2 июня на "Самара Арене". Начало встречи – в 18:00, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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