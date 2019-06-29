В первом контрольном матче на зарубежном сборе "Крылья Советов" уступили "Банику" - 0:1
29 июня 2019 17:46
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"Крылья Советов" – "Баник" (Острава, Чехия) – 0:1 (0:0)
Гол: 8 Диоп, 84' (0:1).
29 июня 2019 года. Словения, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС
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