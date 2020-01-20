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В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий

20 января 2020 15:37
73
С декабря базу посетило более 20 тыс жителей.
"Чайка" принимает лучших лыжников региона!

На УСЦ "Чайка" состоялся чемпионат и первенство региона по лыжным гонкам классическим стилем.

По их результатам будет формироваться сборная области

В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий.

С декабря базу посетило более 20 тыс жителей.

Лыжные гонки - один из самых массовых видов спорта в регионе, база "Чайка" ежедневно принимает профессиональных спортсменов и любителей, передает пресс-служба  УСЦ "Чайка".



Фото:   пресс-служба  УСЦ "Чайка"
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Комментарии


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Спорт в регионе
20 января 2020  15:37
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