В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий
20 января 2020 15:37
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На УСЦ "Чайка" состоялся чемпионат и первенство региона по лыжным гонкам классическим стилем.
По их результатам будет формироваться сборная области
В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий.
С декабря базу посетило более 20 тыс жителей.
Лыжные гонки - один из самых массовых видов спорта в регионе, база "Чайка" ежедневно принимает профессиональных спортсменов и любителей, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".
Фото: пресс-служба УСЦ "Чайка"
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