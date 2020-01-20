В этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий.

73

На УСЦ "Чайка" состоялся чемпионат и первенство региона по лыжным гонкам классическим стилем.По их результатам будет формироваться сборная областиВ этом зимнем сезоне на "Чайке" пройдет более 40 официальных стартов, всего свыше 50 мероприятий.С декабря базу посетило более 20 тыс жителей.Лыжные гонки - один из самых массовых видов спорта в регионе, база "Чайка" ежедневно принимает профессиональных спортсменов и любителей, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".Фото: пресс-служба УСЦ "Чайка"