В этом году в фестивале бега "Королева спорта" участвуют 1700 спортсменов и любителей спорта из 91 города России

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Забеги проходят на дистанциях:- детский забег на 600 метров;- 1586 метров - Самарская миля;- 3 км -личные и корпоративные забеги;- 5 км - костюмированный забег;- 10 км;- 21.1 км.Самому юному участнику 2 года, старшему - 80 лет.Уже стартовал бесплатный забег - Самарская миля. Это 1586 метров, которые мог пробежать любой желающий.В детском забеге на 600 метров приняли участие 400 детей от самых маленьких, которые бегут вместе с родителями, до ребят 10 лет.Стартовал и самый массовый забег - 3 км!В костюмированном забеге на 5 км пробежали зайки, супермены, ведьмочки, клоуны и другие персонажи. В этом году в три раза больше участников на этой дистанции, передает пресс-служба горадминистрации.