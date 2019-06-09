В этом году в фестивале бега "Королева спорта" участвуют 1700 спортсменов и любителей спорта из 91 города России
9 июня 2019 13:54
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Забеги проходят на дистанциях:
- детский забег на 600 метров;
- 1586 метров - Самарская миля;
- 3 км -личные и корпоративные забеги;
- 5 км - костюмированный забег;
- 10 км;
- 21.1 км.
Самому юному участнику 2 года, старшему - 80 лет.
Уже стартовал бесплатный забег - Самарская миля. Это 1586 метров, которые мог пробежать любой желающий.
В детском забеге на 600 метров приняли участие 400 детей от самых маленьких, которые бегут вместе с родителями, до ребят 10 лет.
Стартовал и самый массовый забег - 3 км!
В костюмированном забеге на 5 км пробежали зайки, супермены, ведьмочки, клоуны и другие персонажи. В этом году в три раза больше участников на этой дистанции, передает пресс-служба горадминистрации.
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