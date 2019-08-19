В этом году ГАУ СШОР №2 отметит свой 70-летний юбилей
19 августа 2019 15:38
85
Дата проведения – 6 сентября 2019 года в 12:00.
Торжественные мероприятия пройдут сразу на двух площадках – это ФСК «Лидер» и стадион «Центральный».
В ФСК «Лидер» состоится праздничное представление, в котором будет обыграна история становления спортивной школы. В холле разместится музей с очень редкими и эксклюзивными материалами.
На стадионе «Центральный» гости спортивного дня рождения смогут поближе познакомиться с каждым из наших видов спорта, здесь пройдут открытые тренировки, мастер классы, будет работать площадка для сдачи норм ГТО. Если позволит погода, будет организовано катание на воздушном шаре.
Кроме того, родители будущих спортсменов могут лично пообщаться с тренерами и попробовать ребенка в любых видах спорта, передает пресс-служба ГАУ СШОР №.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1335
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1146
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1428
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8327
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8770
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8486
Спорт в регионе
19 августа 2019 15:38
6 сентября торжественные мероприятия пройдут в ФСК «Лидер» и на стадионе «Центральный» Спорт в регионе
85
17 августа 2019 18:05
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги победного матча в Екатеринбурге. Спорт в регионе
1495
17 августа 2019 17:38
Александр Соболев с пятью голами в шести матчах вышел вперёд в гонке бомбардиров, обойдя Артёма Дзюбу ("Зенит") и Эльдора Шомуродова ("Ростов"). Спорт в регионе
2182
17 августа 2019 17:29
Перед началом встречи на "Екатеринбург Арене" состоялось торжественное чествование экипажа "Уральских авиалиний". Спорт в регионе
614
16 августа 2019 20:46
Пилоты лайнера Airbus А321 предотвратили трагедию, совершив аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Спорт в регионе
474
16 августа 2019 20:07
ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Спорт в регионе
681
16 августа 2019 20:01
После восьми сыгранных туров наша команда располагается на первой строчке Первенства. Спорт в регионе
499
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
466
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1030
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
567
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
670
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
581
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
496
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
581
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
388
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
561
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
920
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
889
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
840
Мероприятия