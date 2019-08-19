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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В этом году ГАУ СШОР №2 отметит свой 70-летний юбилей

19 августа 2019 15:38
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6 сентября торжественные мероприятия пройдут в ФСК «Лидер» и на стадионе «Центральный».
В этом году ГАУ СШОР №2 отметит свой 70-летний юбилей!

Дата проведения – 6 сентября 2019 года в 12:00.

Торжественные мероприятия пройдут сразу на двух площадках – это ФСК «Лидер» и стадион «Центральный».

В ФСК «Лидер» состоится праздничное представление, в котором будет обыграна история становления спортивной школы. В холле разместится музей с очень редкими и эксклюзивными материалами.

На стадионе «Центральный» гости спортивного дня рождения смогут поближе познакомиться с каждым из наших видов спорта, здесь пройдут открытые тренировки, мастер классы, будет работать площадка для сдачи норм ГТО. Если позволит погода, будет организовано катание на воздушном шаре.

Кроме того, родители будущих спортсменов могут лично пообщаться с тренерами и попробовать ребенка в любых видах спорта, передает пресс-служба ГАУ СШОР №. 
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