В день матча «Крылья Советов» - «Динамо» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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В среду, 23 сентября, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 11 тура первенства ФНЛ России между самарской командой «Крылья Советов» и «Динамо» (г.Брянск). Начало матча – в 19.00.

Для удобства всех болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будут работать бесплатные Северная и Восточная парковки.

В целях обеспечения транспортного обслуживания будут задействованы трамвайные маршруты:

- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут;

- №7 «Ст. м. «Победа» – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по ул. 22 Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 10 минут;

- №25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут.

До начала матча и после окончания матча будет усилена работа автобусных маршрутов, проходящих по Московскому шоссе, передает пресс-служба горадминистрации.