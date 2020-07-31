В день матча «Крылья Советов» - «Балтика» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

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Движение автотранспорта по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена-2018 будет ограничено в оба направления с 14.30 до 22.00. Однако, до 18:30 по ул. Дальняя на Южную парковку стадиона «Самара Арена» смогут проехать болельщики, имеющие билеты на матч, а с 18:30 только владельцы сезонных автопропусков. Также с 14.30 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Дальняя.Также удобства всех болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будут работать бесплатная Северная и Восточная (около «Ярмарки вкусов») парковки.Будут работать трамвайные маршруты №№ 5, 11,12 и 25:- №5 «Ул. Чапаевская – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по ул. Галактионовской, пр. Ленина, Ново-Садовой, Демократической, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут;- №11 «а/с Аврора – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по ул. Аэродромной, Промышленности, 22 Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 10 минут;- №12 «Юнгородок – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по Заводскому шоссе, ул. 22 Партсъезда, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 10 минут;- №25 «Безымянская ТЭЦ – Стадион «Самара Арена»»: трамвай проследует по пр. Кирова, ул. Победы, Советской, Ташкентской, Московскому шоссе. Интервал составит 15 минут.От трамвайного кольца «Самара Арена» последний трамвай отправляется в 22:11 по 11 маршруту до а/с Аврора.Кроме того, до стадиона можно будет добраться на автобусах маршрутов №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона. А на автобусном маршруте № 295 до остановки «Агропарк».Обращаем внимание болельщиков, что по окончании матча дополнительные автобусы маршрутов №№1, 47, 50, 51, 67 будут поданы на остановку «Агропарк» на ул. 8-ой проезд (напротив Восточной парковки).Все автобусные маршруты, проходящие по Московскому шоссе, будут работать в обычном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.