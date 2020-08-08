В день физкультурника в Кинеле «Молодёжка ОНФ» провела акцию «Чемпион двора»

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В Самарской области акция прошла в Кинеле вместе с чемпионом Эроси Беришвили - мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, многократным чемпионом и призёром Всероссийских соревнований и Приволжского Федерального округа, бронзовым призёром первенства страны. Спортсмен продемонстрировал участникам свои навыки, и рассказал историю профессионального успеха:- Секрет простой: трудолюбие и работа. И если полностью отдаваться своему делу, то обязательно добьешься отличных результатов. Сегодня ребята собрались все очень заинтересованные, некоторые проявили свой характер, даже на элементарных дисциплинах они упирались, старались из последних сил. Вот из таких и получаются хорошие спортсмены, - отметил Эроси Беришвили, мастер спорта по вольной борьбе.Помимо мастер-класса спортсмен провел для всех участников акции разминку и соревнования на индивидуальное мастерство. Самые активные ребята получили грамоты и сладкие подарки. Иван Шапошников смог отжаться 30 раз. За целеустремленность и волю к победе Эроси Беришвили вручил молодому человеку новый футбольный мяч.- Надо было видеть горящие глаза ребят, которые встретились сегодня с настоящим чемпионом, просто выйдя в обычный двор погулять с друзьями. Самое главное, что в их глазах прослеживалась мотивация и стремление стать такими же сильными, - поделился участник «Молодёжки ОНФ» в Самарской области Джавид Садыхов.- Акция всем понравилась, это отличный опыт. Стремитесь к своей цели и у вас все получится! - сказала Анна Кабанова, жительница г. Кинель.Ежегодно во вторую субботу августа в России проходит Всероссийский день физкультурника. Этот праздник объединяет всех работников отрасли физической культуры и спорта, профессиональных спортсменов и болельщиков, передает пресс-служба «Молодёжки ОНФ» в Самарской области.