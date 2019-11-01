В чемпионате России по боксу среди мужчин в Самаре примут участие 320 спортсменов из 85 регионов

100

Чемпионат России по боксу среди мужчин пройдет в Самаре с 9 по 16 ноября. Соревнования будут проходить в "МТЛ Арена" (ул. Советской Армии, 253а) в десяти весовых категориях. На ринг выйдут 320 боксеров из 85 регионов страны. Именно по итогам национального чемпионата определится состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года.Напомним, что от участия в чемпионате России были освобождены триумфаторы завершившегося в сентябре в Екатеринбурге чемпионата мира – Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг), а также бронзовый призер Максим Бабанин (свыше 91 кг).Программа турнира:8 ноября. Жеребьевка (19:30) и техническое совещание представителей команд, судей, организаторов (20:30);9 ноября. Дневная сессия (11:00-16:00), церемония открытия (17:00) и вечерняя сессия (17:40-21:30);10-13 ноября. Предварительные бои. Дневная сессия будет начинаться в12:00, а вечерняя – в 17:00;14 ноября. Методический день;15 ноября. Полуфиналы (14:00-19:00);16 ноября. Торжественная церемония закрытия (17:00). Хэдлайнер –"Лигалайз". Финалы (17:40-20:30).В программе чемпионата России возможны изменения, передает пресс-служба облправительства.