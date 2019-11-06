В бой идут старики: рейтинг самых возрастных игроков РПЛ

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Средний возраст игроков РПЛ составил 26,69 лет (у лидера рейтинга Турции — 28), что оказалось меньше чем, например, у законодателей мод европейского футбола из Англии (26,82) и Испании (26,76). Так благодаря кому наш чемпионат смог оказаться в десятке рейтинга?(35 лет и 7 месяцев на момент последней игры). Молдавский легионер еще в начале сезона перестал попадать в стартовый состав команды Валерия Карпина и решился на переезд. Спустя 11 лет после своего дебюта за "Ростов" Гацкан перешел в "Крылья Советов", где сразу же стал лидером клуба.9-8 место. Андрей Ещенко и Павел Аликин (35 лет, 7 месяцев и 22 дня). "Уфа" уже успела обыграть "Спартак" в первом круге чемпионата, но заочный спор двух игроков обороны продолжается до сих пор. Оба защитника появились в своем последнем матче с абсолютно одинаковыми показателями, но Андрей еще может вырваться вперед. Ещенко пока не выходил на поле при Доменико Тедеско (немец младше Андрея), а каждый следующий матч позволит ему оторваться от Аликина. Возраст-то позволяет — игрок "красно-белых" на месяц старше своего визави.Игрок ФК Зенит Бранислав Иванович (на первом плане) и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва).Игрок ФК "Зенит" Бранислав Иванович (на первом плане) и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва).7 место. Бранислав Иванович (35 лет и 8 месяцев). Вот уже четвертый сезон сербский защитник доказывает, что вернулся в Россию вовсе не доигрывать. Даже в свои 35 лет Иванович может дать фору любому игроку обороны РПЛ, а его связка с Ярославом Ракицким не дает Сергею Семаку поводов для сомнений.6 место. Павел Погребняк (35 лет и 11 месяцев). Еще в апреле 2018 года после тяжелой травмы ахиллова сухожилия казалось, что Павла на футбольном поле мы больше не увидим. Но форвард смог вернуться в большой футбол. Правда, в текущем сезоне Погребняк все чаще уступает место в стартовом составе своим более молодым коллегам.5 место. Юрий Жирков (36 лет и 2 месяца). Игрок "Зенита" не перестает удивлять футбольных фанатов. В последние месяцы Юрий обрел даже не вторую, а третью молодость и снова вышел на на одну из лидирующих ролей в клубе с берегов Невы. Станислав Черчесов продолжает доверять Жиркову сборной, а сам Юрий еще сможет выступить на домашней арене во время Евро-2020.4 место. Артем Фидлер (36 лет и 3 месяца). Капитан "Урала" продолжает оставаться важной часть команды из Екатеринбурга даже на четвертом десятке лет. Да, Артем появляется на поле с первых минут не так часто, как раньше, но остается ключевой фигурой в раздевалке команды Дмитрия Парфенова.(37 лет и 22 дня). В отличие от своего питерского коллеги Жиркова, Анюков завершил свою карьеру в сборной еще в 2013 году. Но бороздить свой фланг в РПЛ Александр продолжает и по сей день. Летом защитник вернулся в родную Самару (в аренду), где сразу же стал ключевым игроков команды Миодрага Божовича.2 место. Адесойе Ойеволе (37 лет и 1 месяц). Российский защитник с нигерийскими корнями является одним из самых возрастных игроков сезона-2019/20 в РПЛ. Несмотря на возраст, Ойеволе пользуется безоговорочным доверием тренерского штаба "Тамбова". Адесойе отыграл все 90 минут в 14 матчах чемпионата, пропустив лишь одну игру из-за перебора желтых карточек.(39 лет и 1 месяц). Главный ветеран чемпионата России. Кажется, что Сергей играет уже целую вечность, и останавливаться вратарь "Крыльев" не собирается. А самое удивительное в том, что Рыжиков не стареет. По крайне мере, визуально. В воротах клуба из Самары стоит все тот же парень, который десять лет назад обыгрывал "Барселону" на "Камп Ноу".Герои прошлых летСамым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче чемпионата России, остается Анатолий Давыдов. Свой последний матч за "Зенит" он сыграл в далеком 1997 году в возрасте 43 лет и 295 дней!Примечательно, что во многих играх своего последнего сезона он выходил на поле вместе со своим сыном Дмитрием, который также выступал за клуб из Санкт-Петербурга.Ближайший преследователь Давыдова — Дмитрий Лоськов, который провел свой последний матч за "Локомотив" спустя три месяца после своего 43-го дня рождения.Бронзу рейтинга ветеранов российского футбола уверенно удерживает Александр Филимонов. Голкипер защищал ворота тульского "Арсенала" в сезоне-2014/15 в возрасте 41 года. На вратарский рекорд РПЛ может посягнуть и Рыжиков, если еще пару лет будет играть на высоком уровне.