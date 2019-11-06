В бой идут старики: рейтинг самых возрастных игроков РПЛ
6 ноября 2019 21:02
91
Средний возраст игроков РПЛ составил 26,69 лет (у лидера рейтинга Турции — 28), что оказалось меньше чем, например, у законодателей мод европейского футбола из Англии (26,82) и Испании (26,76). Так благодаря кому наш чемпионат смог оказаться в десятке рейтинга?
10 место. Александр Гацкан (35 лет и 7 месяцев на момент последней игры). Молдавский легионер еще в начале сезона перестал попадать в стартовый состав команды Валерия Карпина и решился на переезд. Спустя 11 лет после своего дебюта за "Ростов" Гацкан перешел в "Крылья Советов", где сразу же стал лидером клуба.
9-8 место. Андрей Ещенко и Павел Аликин (35 лет, 7 месяцев и 22 дня). "Уфа" уже успела обыграть "Спартак" в первом круге чемпионата, но заочный спор двух игроков обороны продолжается до сих пор. Оба защитника появились в своем последнем матче с абсолютно одинаковыми показателями, но Андрей еще может вырваться вперед. Ещенко пока не выходил на поле при Доменико Тедеско (немец младше Андрея), а каждый следующий матч позволит ему оторваться от Аликина. Возраст-то позволяет — игрок "красно-белых" на месяц старше своего визави.
Игрок ФК Зенит Бранислав Иванович (на первом плане) и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва).
Игрок ФК "Зенит" Бранислав Иванович (на первом плане) и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов в матче 15-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва).
7 место. Бранислав Иванович (35 лет и 8 месяцев). Вот уже четвертый сезон сербский защитник доказывает, что вернулся в Россию вовсе не доигрывать. Даже в свои 35 лет Иванович может дать фору любому игроку обороны РПЛ, а его связка с Ярославом Ракицким не дает Сергею Семаку поводов для сомнений.
6 место. Павел Погребняк (35 лет и 11 месяцев). Еще в апреле 2018 года после тяжелой травмы ахиллова сухожилия казалось, что Павла на футбольном поле мы больше не увидим. Но форвард смог вернуться в большой футбол. Правда, в текущем сезоне Погребняк все чаще уступает место в стартовом составе своим более молодым коллегам.
5 место. Юрий Жирков (36 лет и 2 месяца). Игрок "Зенита" не перестает удивлять футбольных фанатов. В последние месяцы Юрий обрел даже не вторую, а третью молодость и снова вышел на на одну из лидирующих ролей в клубе с берегов Невы. Станислав Черчесов продолжает доверять Жиркову сборной, а сам Юрий еще сможет выступить на домашней арене во время Евро-2020.
4 место. Артем Фидлер (36 лет и 3 месяца). Капитан "Урала" продолжает оставаться важной часть команды из Екатеринбурга даже на четвертом десятке лет. Да, Артем появляется на поле с первых минут не так часто, как раньше, но остается ключевой фигурой в раздевалке команды Дмитрия Парфенова.
3 место. Александр Анюков (37 лет и 22 дня). В отличие от своего питерского коллеги Жиркова, Анюков завершил свою карьеру в сборной еще в 2013 году. Но бороздить свой фланг в РПЛ Александр продолжает и по сей день. Летом защитник вернулся в родную Самару (в аренду), где сразу же стал ключевым игроков команды Миодрага Божовича.
2 место. Адесойе Ойеволе (37 лет и 1 месяц). Российский защитник с нигерийскими корнями является одним из самых возрастных игроков сезона-2019/20 в РПЛ. Несмотря на возраст, Ойеволе пользуется безоговорочным доверием тренерского штаба "Тамбова". Адесойе отыграл все 90 минут в 14 матчах чемпионата, пропустив лишь одну игру из-за перебора желтых карточек.
1 место. Сергей Рыжиков (39 лет и 1 месяц). Главный ветеран чемпионата России. Кажется, что Сергей играет уже целую вечность, и останавливаться вратарь "Крыльев" не собирается. А самое удивительное в том, что Рыжиков не стареет. По крайне мере, визуально. В воротах клуба из Самары стоит все тот же парень, который десять лет назад обыгрывал "Барселону" на "Камп Ноу".
Герои прошлых лет
Самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в матче чемпионата России, остается Анатолий Давыдов. Свой последний матч за "Зенит" он сыграл в далеком 1997 году в возрасте 43 лет и 295 дней!
Примечательно, что во многих играх своего последнего сезона он выходил на поле вместе со своим сыном Дмитрием, который также выступал за клуб из Санкт-Петербурга.
Ближайший преследователь Давыдова — Дмитрий Лоськов, который провел свой последний матч за "Локомотив" спустя три месяца после своего 43-го дня рождения.
Бронзу рейтинга ветеранов российского футбола уверенно удерживает Александр Филимонов. Голкипер защищал ворота тульского "Арсенала" в сезоне-2014/15 в возрасте 41 года. На вратарский рекорд РПЛ может посягнуть и Рыжиков, если еще пару лет будет играть на высоком уровне.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1623
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1388
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1658
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8652
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9058
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8789
Спорт в регионе
6 ноября 2019 21:02
Сразу несколько футболистов «Крыльев Советов» попали в ТОП-10 возрастных игроков РПЛ. Спорт в регионе
91
6 ноября 2019 20:54
Обладателем автомобиля стал давний болельщик "Крыльев Советов" Михаил Рыбин. Спорт в регионе
120
6 ноября 2019 19:59
В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. В первый день соревнований спортсмены Самарской области завоевали 2 золота. Спорт в регионе
115
6 ноября 2019 19:55
Во Владимире прошли соревнования по боксу «Память», посвящённые памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебных обязанностей. Спорт в регионе
129
6 ноября 2019 19:47
Крупнейшее в стране мультиспортивное мероприятие по единоборствам продолжалось 11 дней. Спорт в регионе
104
6 ноября 2019 14:05
Он не вызван в сборную на предстоящие две игры с командами Сан-Марино и Бельгии. Спорт в регионе
221
6 ноября 2019 13:51
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт в регионе
174
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
561
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
381
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
261
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
337
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
491
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
598
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
341
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1388
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1987
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1358
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1652
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1837
Мероприятия