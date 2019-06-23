В "Зените" рассказали о будущем Кокорина в клубе

184

— Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения, — заявил Медведев.Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня.До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений.