В "Зените" рассказали о будущем Кокорина в клубе
23 июня 2019 14:47
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— Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения, — заявил Медведев.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня.
До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений.
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