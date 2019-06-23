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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В "Зените" рассказали о будущем Кокорина в клубе

23 июня 2019 14:47
184
До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал газете "Спорт-Экспресс" о будущем нападающего Александра Кокорина в футбольном клубе, передает life.ru.

— Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения, — заявил Медведев.

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня.

До выхода спортсмена на свободу клуб не будет принимать каких-либо решений. 
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